Aceste vene sparte sunt rezultatul unei circulații periferice deficitare, care poate fi cauzată de diverse factori, precum predispoziția genetică, stilul de viață sedentar, sarcina sau expunerea prelungită la căldură. Prin administrarea unei vitamine specifice, se poate reface și îmbunătăți circulația sanguină în zona afectată, ajutând astfel la reducerea și chiar eliminarea completă a venectaziilor.

De vină pentru aceste disconfort este moștenirea genetică a unui perete vascular cu probleme. Venectaziile apar însă și în timpul sarcinii sau din cauza excesului ponderal. Cele de la nivelul tenului pot fi provocate sau agravate de terapiile neadecvate pe bază de cortizon.

Remedii naturale care combat sau ameliorează venectaziile

Unul dintre cele mai eficiente remedii pentru venele sparte este extractul de castan sălbatic. Castanele sălbatice conțin substanțe active numite escin, care pot ajuta la întărirea pereților vaselor de sânge și la reducerea inflamației. Acest remediu poate fi administrat sub formă de capsule sau sub formă de cremă topică pentru aplicare locală.

Un alt remediu popular pentru venele sparte este hamamelisul, cunoscut și sub numele de alun de râu. Acesta conține taninuri și flavonoide care pot contribui la reducerea inflamației și la întărirea pereților vasculari. Hamamelisul poate fi utilizat sub formă de unguente sau loțiuni pentru aplicare locală, sau sub formă de suplimente alimentare.

De asemenea, uleiul de măsline extravirgin poate fi benefic în tratarea venectaziilor. Acest ulei conține acizi grași omega-3 și antioxidanți care pot ajuta la îmbunătățirea circulației sanguine și la întărirea pereților vaselor de sânge. Uleiul de măsline poate fi utilizat în masaje regulate pe zona afectată sau poate fi inclus în alimentație pentru beneficii duble.

O altă soluție naturistă eficientă este utilizarea de comprese reci de apă de mare sau de apă cu adăugarea de câteva picături de ulei esențial de chiparos sau lavandă. Aplicați comprese reci pe zonele afectate pentru a reduce inflamația și a îmbunătăți circulația sanguină.

Nu trebuie să uităm de importanța odihnei și a ridicării picioarelor în sus pentru a reduce presiunea pe vene și pentru a îmbunătăți circulația sanguină. Stând cu picioarele ridicate pentru câteva minute pe zi, puteți reduce umflarea și presiunea asupra venectaziilor.

Vitamina C, remediul eficient împotriva vaselor de sânge sparte de pe picioare

În cazul în care aveți în familie rude cu astfel de probleme, medicii vă sfătuiesc să apelați la ciorapii speciali care pot asigura o circulație bună la nivelul membrelor inferioare. Există însă și alte măsuri pe care le puteți lua pentru a evita venectaziile.

“Ar trebui să consumați periodic vitamina C sau întăritori de perete vascular, ar trebui să evitați statul lânga surse de căldura care produc vasodilatație, sportul care accentuează staza cum este schiul și ar trebui să preferați mersul pe jos sau cu bicicleta. Băile reci-calde ale membrelor inferioare asigură drenajul venos, la fel odihna cu picioarele sprijinite pe o pernă la ușoară înălțime”, a explicat medicul dermatolog Mihaela Leventer, citată de DoctorulZilei.

