Adesea numită „vitamina soarelui”, vitamina D joacă un rol fundamental în menținerea sănătății generale. Ajută la absorbția calciului, promovează oase și dinți puternici și susține sistemul imunitar. Dar beneficiile sale merg mai departe.

Cercetătorii de la Harvard și de la Colegiul Medical din Georgia au observat că vitamina D3 poate, de asemenea, încetini îmbătrânirea celulară. În studiul clinic VITAL, peste 1.000 de participanți cu vârsta peste 50 de ani au primit zilnic 2.000 UI de vitamina D3 timp de 4 ani. Oamenii de știință au observat un efect protector semnificativ asupra celulelor lor prin limitarea scurtării telomerilor.

Un efect de durată pe parcursul mai multor ani

Studiul VITAL este unul dintre cele mai ample studii clinice efectuate vreodată pentru a evalua impactul vitaminei D3 asupra îmbătrânirii celulare. Cercetătorii au monitorizat participanții timp de 4 ani. Aceștia au observat că un aport regulat de 2.000 UI de vitamina D3 a limitat semnificativ scurtarea telomerilor. Acest efect este comparabil cu aproximativ 3 ani de rejuvenare celulară. Aceasta constituie o dovadă importantă că vitamina D3 nu numai că susține oasele şi sistemul imunitar, dar ajută și la încetinirea îmbătrânirii biologice a organismului.

Dincolo de aspectul pur științific, aceste rezultate sunt promițătoare pentru cei care doresc să îmbătrânească sănătos.

Telomerii mai lungi contribuie la stabilitatea genomului și reduc stresul oxidativ asupra celulelor. De asemenea, limitează riscul bolilor legate de vârstă. Astfel, suplimentarea cu vitamina D3 ar putea oferi o protecție de durată împotriva anumitor efecte ale îmbătrânirii, îmbunătățind în același timp calitatea vieții și susținând vitalitatea zilnică.

Pe măsură ce îmbătrânim, pielea noastră devine mai puțin eficientă în sintetizarea vitaminei D din lumina soarelui. Iar dieta singură nu este adesea suficientă pentru a ne satisface nevoile. Prin urmare, experții recomandă evaluarea nivelurilor sangvine și, dacă este necesar, suplimentarea cu un aport zilnic de vitamina D3. Acest lucru este recomandat în special după vârsta de 50 de ani.