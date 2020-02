Viscolul și zăpada au blocat zeci de drumuri. Situația pe județe

Mai jos este situația pe județe.

Judeţul Alba:

- DJ 142L între localitățile Mihalț și Zerieș, jud. Alba, este inundat pe o porțiune de aproximativ 30 metri. Sunt variante ocolitoare.

Judeţul Bacău:

Pe raza jud. Bacău, în urma fenomenelor meteorologice, respectiv vânt puternic, 4 sate sunt nealimentate cu energie electrică complet (sat Brătulești din com. Bârșănești, sat Orășa din com. Livezi, sat Pâncești din com. Sascut și sat Lărguța din com. N. Bălcescu). Deasemenea, 4 localități sunt afectate parțial de lipsa de energie electrică (mun. Moinești, oraș Comănești, sat Sascut din com Sascut și sat Bârsănești din com. Bârsănești)

Judeţul Bihor:

- localitatea Șinteu, jud. Bihor, D.N.1H, km 20, drum blocat de viscol, pe o distanță de aproximativ 200 metri.

- în mun. Oradea au căzut 3 acoperișuri de bloc pe carosabil și au avariat 3 autoturisme.

- au fost efectate un număr de 16 localități în care s-a întrerupt furnizarea energiei electrice datorită vântului și a viscolului, fiind afectați un număr total de 5583 consumatori electrici.

Judeţul Botoşani:

Din cauza căderilor de zăpadă si a vântului care viscolește zăpada, traficul autovehiculelor cu masa totală peste 7,5 tone a fost restricționat până la orele 24.00 pe D.E. 58 Botoșani – limita cu jud.Suceava și D.E. 58 Botoșani – limita cu jud.Iași

Judeţul Buzău:

- populaţia este informată că, începând cu ora 22.00 toate drumurile din judeţ vor fi închise, deocamdată se circulă foarte greu, cu o vizibilitate redusă.

- 54 localităţi fără energie electrică

- 9 case/anexe afectate (2 Buzau , 5 Rm. Sarat, 1 Gl. Silistea si 1 la Robeasca)

Judeţul Călăraşi:

- Magistrala 800 cale ferată - intersecție DN 21/Drajna blocată-copac căzut, un autoturism avariat

- Sat Zimbru, com. Ulmu, jud Călărași/ fără curent electric

Judeţul Covasna:

- DN 11 blocat din cauza căzăturilor copaciilor, sunt blocate mai multe auto, se acționează pentru degajare

Judeţul Dâmboviţa:

În comuna Bezdead, este afectată parțial o linie electrică de medie tensiune, totalizând patru posturi de transformare, care deservesc un număr de 410 consumatori. Se intervine cu 6 echipe de lucratori SNDEE Electrica

Judeţul Galaţi:

- In com. Barcea si com. Draganesti sunt 17 puncte de transformare afectate, ramanand fara energie electrica aproximativ 2.000 de consumatori.

Judeţul Giurgiu:

În urma avertizării meteorologice de cod portocaliu emis pentru județul nostru, până la această oră, pompierii giurgiuveni au fost solicitați să intervină în următoarele cazuri:

- ora 17:56, arbore căzut pe DN 5 B, în zona localității Bălănoaia. Au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (4 subofițeri), drumul fiind blocat pe ambele sensuri de mers până la ora 18:20 când copacul a fost înlăturat;

- ora 18:09, arbore căzut pe DJ 504, în zona localității Stănești. Au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (4 subofițeri), drumul fiind blocat pe ambele sensuri până la ora 18:52 când copacul a fost înlăturat;

- ora 18:19, arbore căzut pe DN 5 B, în zona localității Bălănoaia. Au intervenit pompierii cu o autospecială de primă intervenție și comandă (2 subofițeri), drumul fiind blocat pe ambele sensuri până la ora 18:55 când copacul a fost înlăturat;

- ora 19:05, arbore căzut pe DJ 504, în zona localității Stănești și accident rutier ușor. Au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (4 subofițeri) și un echipaj din cadrul Poliției municipiului Giurgiu, drumul fiind blocat pe ambele sensuri până la ora 19:20 când copacul a fost înlăturat.

Judeţul Harghita

În data de 05.02.2020, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Harghita, s-a acționat cu

- două echipaje de poliție rutieră, pe DN 12 C, de la ora 17.00 pentru aplicarea restrictiilor totale de circulatie rutiera, pe tronsonul dintre localitatile Gheorgheni si Lacul Rosu, intre km. 5-32, în contextul în care mai mulți copaci au căzut pe carosabil datorită intensificării susținute a vântului;

- doua echipaje de poliție, pe DN 13 B, pentru aplicarea restrictiilor totale de circulatie rutiera, incepand cu ora 18.30, pe tronsonul dintre loc. Praid si Gheorgheni, în contextul în care mai mulți copaci au căzut pe carosabil datorită intensificării susținute a vântului;

- doua echipaje de politie, pe DJ 125, pentru aplicarea restrictiilor totale de circulatie rutiera, de la ora 19.00, pe tronsonul dintre loc. Sindominic si Balan, intre km. 12-20, in contextul in care mai multi copaci au cazut pe carosabil datorita intensificarii sustinute a vantului;

- un echipaj de politie rutiera, pe DN 15, intre loc. Toplita si Borsec, de la ora 18.00, pentru facilitarea interventiei a doua utilaje de la Sentia Judeteana de drumuri nationale datorita caderii mai multor arbori pe carosabil pe fondul intensificarii sustinute a vantului.

Judeţul Iaşi:

În localitățile Dobrovăț, Oțeleni, Mădârjac, Țibana, Țibănești, Belcești, Gropnița, Ceplenița, Scobinți, Stolniceni Prăjescu, Mogoșești Siret, Hălăucești, Mircești, Răchiteni, Ipatele, Șcheia, Drăgușeni, Scânteia, Grajduri și Mironeasa, este întreruptă în totalitate alimentarea cu energie electrică (20 localităţi)

Judeţul Neamţ:

Au fost afectate datorită poleiului și viscolului 3(trei) localități străbătute de DJ 208G, respectiv Stefan cel Mare, Dragomiresti, Tupilati, autoturismele fiind blocate în trafic în intervalul orar 17:02 – 19:00. În prezent traficul s-a fluidizat circulându-se în condiții de iarnă

Judeţul Prahova:

- DN 1A, km 151, localitatea Cheia, 7 copaci cazuti pe carosabil ( trafic blocat );

- 7 retele electrice afectate: localitatile Maneciu, Telega, Poiana Campina, Brebu, Sotrile, Baicoi, Valea Doftanei, Secaria, Comarnic, Plopeni, fiind afectat in total aproximativ 12661 de persoane;

- Acoperisul unui bloc din loc. Breaza, a fost dislocat de vant, jumatate din acesta fiind proiectat pe sol, avariind doua autoturisme;

- o parte din izolatia unui bloc, din mun. Ploiesti, a fost dislocata, fiind avariate 2 autoturisme.

Judeţul Satu Mare:

În intervalul susmenționat, la nivelul județului Satu Mare, un număr de 610 consumatori casnici și noncasnici au suferit întreruperi privind furnizarea energiei electrice

Judeţul Sălaj:

Din cauza vântului puternic, acoperișul din tablă metalică al unui balcon dintr-un bloc de locuințe, situat pe str. Crișan din mun. Zalău, a fost smuls. Nu s-au înregistrat victime sau alte pagube materiale

Judeţul Suceava:

- DJ 209C a fost blocat din cauza viscolului, intre localitatile Mazanaiesti – Berchisesti;

- Pe raza com. Dornești, DN 17A a fost acoperit cu zăpadă, între km 80-82 , direcție de deplasare dinspre com. Dornești spre com. Bălcăuți, zona Ratoș, între orele 15-17, traficul fiind îngreunat;

- DN 29 – Km 11 + 700 metri blocat din cauza unui TIR răsturnat în șanțul de pe margine ca urmare a deraparii pe carosabil acoperit cu zăpadă;

Varianta Ocolitoare 2P – a municipiului Suceava a fost blocată pe tronsonul dintre DN 17 și

- DN 2 în intervalul orar 18.05 – 18.55;

- DN 17 km 240+700 blocat în intervalul orar 16.50 – 17.30

- DN2E - km 4 blocat din cauza ninsorii;

- DN2 - E85 km 405 blocat din cauza ninsorii;

- DN 2 - E85 la km 449 + 250 m blocat în intervalul orar 16.20 – 17.20

-DN 2 E85 a fost înzăpezit între km 461 – 477 (în special în zona „RATOȘ”), mai multe autotrenuri rămânând blocate

- DN 17 A între km 83 – 84 Dornești spre Ratoș cu trafic îngreunat din cauza ninsorii

Judeţul Timiş:

- Casa avariata in Sânnicolau Mare, str. Damsescu, nr. 15

- Sediu alte institutii avariate: sediul Telekom, Scoala Generala nr. 1 Sannoicolau Mare

- Sediu MAI avariat: Politia Sannicolau Mare (4 placi smulse de pe acoperis)

Judeţul Vâlcea:

- în comuna Caineni, sat Cainenii Mici, acoperisul anexei unei gospodarii a fost deteriorat partial din cauza conditilor meteo.

Judeţul Vrancea:

La momentul raportării la nivelul jud. Vrancea energia electrică era întreruptă în următoarele localități: Slobozia Bradului, Obrejița, Tîmboiești, Chiojdeni, Jitia, Dumitrești, Vintileasca, Mărășești, Bălești.

Pe o porțiune de 25de km, pe DN 2 E85, între localitățile Dumbrăveni – Slobozia Bradului, a căzut energia electrică