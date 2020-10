Virgil Popescu: Mii de aplicanţi s-au înscris pentru accesarea fondurilor nerambursabile din cadrul primei măsuri din schema de granturi

”Ieri seară s-au încheiat primul call de proiecte, de 2.000 de euro, 29.215 companii au depus cereri de finanțare. Nu am consumat întregul buget. Am oprit proiectul miercuri seara. Azi am dat drumul la schema 2 de finanțare. Chiar vorbeam cu colegii de la STS, că au făcut o aplicație foarte bună, că am avut 9.000 de cereri simultane, nu s-a întâmplat nimic, avem 19.788 de cereri.

Apelul se închide miercuri, 28 octombrie. Bugetul este cam epuizat, cele 350 de milioane. Maximum este 150.000 de euro care se poate cere. Este prima aplicație în care IMM nu trebuie să se ducă la un ghișeu”, a spus Virgil Popescu.