Viorica Dăncilă va face meditații la engleză dacă ajunge la Cotroceni

Fostul premier Viorica Dăncilă a declarat miercuri seara, într-o emisiune la postul național de televiziune, că își va lua profesor de engleză și în scurt timp toată România o va auzi vorbind engleza.

„Vorbesc (limba engleză - n.red). Sunt un perfecționist. Mi-e teamă de multe ori să nu fac o greșeală. Nu vorbesc perfect. (...) Asta nu înseamnă că nu vorbesc și nu înțeleg. (...) Dacă aceasta este singura mea vină, eu îi asigur pe cei care îmi fac o vină din acest lucru că îmi voi perfecționa cunoștințele de limbă engleză și franceză astfel încât în scurt timp să vorbesc mult mai bine decât o fac acum”, a precizat Dăncilă.

Contracandidata lui Klaus Iohannis din turul al doilea al alegerilor prezidențiale a spus că nu va ezita să-și ia profesorul de engleză la Cotroceni, în caz că ajunge președinte.

Întrebată dacă își va lua profesor de engleză dacă ajunge președinte, cu care să dialogheze zilnic, Dăncilă a răspuns „sigur, sigur că nu voi ezita”.

Și în urmă cu o săptămână, liderul PSD spunea că vorbește și înțelege limba engleză, dar nu vorbește foarte bine. Dăncilă a promis atunci că într-o lună va ține un prim discurs în engleză.

„Vorbesc limba engleză și înțeleg, dar nu vorbesc foarte bine. Din teama de a nu face o anumită greșeală, nu am vorbit în limba engleză. Asta nu înseamnă că nu înțeleg sau că nu vorbesc limba engleză. Am văzut că a apărut foarte mult în spațiul public acest aspect”, declara miercurea trecută Viorica Dăncilă.

Tot pe 13 noiembrie, fostul premier a mai spus că aproape toți președinții de stat vorbesc în limba lor, pentru că „sunt anumite lucruri care nu pot fi interpretate”.

Vezi declarația în VIDEO-ul de mai jos!

„Pentru cei care vorbesc limba engleză, franceză, germană, am tot respectul pentru orice limbă străină care o vorbesc. Sunt o resursă umană valoroasă. Dar decât să vorbești..., pentru că am văzut interpretările din spațiul public, mulți au vorbit în limba engleză și au vorbit împotriva României. Și am să vă dau exemplul... Luați discursurile din Parlamentul European, când a fost depusă rezoluția pentru România. În limba engleză au spus atât de multe cuvinte urâte despre propria țară. O să vorbesc. Într-o lună de zile o să ies în primul discurs în limba engleză, ca să lămurim și lucrurile acestea”, a promis fostul premier.