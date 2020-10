Viorica Dăncilă, despre ”Spovedania lui Rizea”: Nu îl cunosc pe Dragoș Dobrescu. Pe consilierul Pisăroglu l-am ales după CV

”Domnul Pisăroglu a fost consilier pe probleme de comunicare când am fost Prim-ministru. Nu îl cunosc pe domnul Dragoș Dobrescu, nu am vorbit niciodată cu el. Doar dacă stătea la ușa mea putea controla orice.

Au fost acuzații că am fost controlată de Dragnea. Acum aud că de altcineva. Cu consilierul de comunicare discutam când erau probleme legate de comunicare la Palatul Victoria”, a spus Dăncilă.

Întrebată cum a ajuns Cristian Rizea consilier, fostul premier a povestit că a analizat mai multe CV-uri și și-a ales echipa în funcție de pregătirea lor și capacitatea de a face față atribuțiilor care urmau să îi revină.

”Au fost mulți consilieri. Am vorbit cu ei și mi s-a părut că sunt bine pregătiți și pot face față atribuțiilor. M-am uitat pe CV-ul fiecăruia. Nu puteam lua un consilier dacă nu mă uitam pe CV-ul lui. Nu văd de ce este atâta patimă în alegerea unui consilier de către un Premier. Haideți să ne uităm acum ce consilieri sunt în preajma Premierului...

(...) Nu îl cunosc pe Dobrescu. Aveam nevoie de un consilier pe comunicare. Au venit la mine trei CV-uri cred. Am avut discuții și l-am ales pe domnul Pisăroglu”, a povestit Dăncilă.

În legătură cu dezvăluirea făcută de Cristian Rizea conform căruia fostul său consilier pe comunicare ar avea legături cu Grupul de la Monaco, Dăncilă a subliniat că nu cunoaște date din viața personală a oamenilor care au fost în echipa sa.

”Viața personală a consilierilor mei a fost aparte. Nu mă cunosc cu nimeni de la Grupul de la Monaco, nu cunosc oamenii aduși în atenția publicului, nu văd care este implicarea mea ca Prim-ministru legată de acești domni. Nu îi cunosc, nu am semnat nimic.

Este nedrept că de multe ori trebuie să dăm explicații pentru lucruri pe care nu le-am făcut. Adevărul trebuie să primeze. (...) Nu am nimic din ce am făcut să îmi fie rușine. Tot ce am făcut a fost pentru țară și pentru oameni”, a conchis fostul premier.

Despre Dana Budeanu, fostul premier a spus că s-au întâlnit o singură dată, când au vorbit despre vestimentație.

”Când apar informații, trebuie verificate pentru că nu sunt de fiecare dată în conformitate cu realitatea. Dana Budeanu a venit o singură dată la mine și nu am vorbit despre absolut nimic altceva decât despre vestimentație. Acest lucru se poate verifica. La intrarea în Palatul Victoria, toate persoanele care intră sunt legitimate”, a precizat Dăncilă.

