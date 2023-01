„Trebuie să existe respect și echilibru. Voi merge pe această linie mereu. Ceea ce s-a întâmplat în Ucraina este inacceptabil, mai ales în contextul actual, în care România a dat dovadă de foarte multă solidaritate față de poporul ucrainean. Dacă aș fi fost premier într-un asemenea moment, aș fi negociat și aș fi obținut pentru românii din Ucraina folosirea limbii române și aș fi discutat despre ce se întâmplă acolo. Să nu uităm că multe decizii luate de Guvernul României, de președintele României au favorizat cetățenii ucraineni în defavoarea cetățenilor români.

Noi românii am dat dovado întotdeauna de solidaritate și de înțelepciune. Ne-am așteptat să existe și comportamentul reciproc din partea părții ucrainene. Avem un Guvern, avem un președinte care are votul populației. Ne place, nu ne place, asta a ales populația, votul este suveran în România și este prevăzut prin legile naționale și prin Constituție. Acest lucru presupune ca, o dată la patru ani, când avem alegeri, oamenii să fie mult mai atenți cui îi dau votul și să meargă în număr mare la vot”, a declarat Viorica Dăncilă, la Realitatea PLUS.

Context:

Preoții români acuză oficialii loiali Kievului de violențe și amenințări cu moartea. Iar serviciile secrete ucrainene susțin că există mai mulți clerici care ar avea legătură cu Rusia și fac propagandă pro-Putin. Mai multe percheziții au avut loc în biserici, mănăstiri și chiar la casele duhovnicilor, în încercarea de a se găsi documente care să demonstreze legăturile cu Kremlinul. Peste 100 de lăcașuri de cult riscă să fie închise.

Preoții români sunt îngroziți și povestesc că agenții au intrat peste ei în case noaptea- înarmați, iar pe călugărițele de la mănăstiri le-ar fi pus la pământ și le-au călcat cu picioarele pe cap. Presa ucraineană susține că Mitropolitul Meletie al Cernăuților și Bucovinei îl dă în judecată pe Volodimir Zelenski și cere să fie anulat ordinul prezidențial prin care îi este revocată cetățenia.



Cunoscutul mitropolit al Bisericii Ucrainene Longin Jar, starețul mănăstirii de la Bănceni, regiunea Cernăuți, le-a vorbit credincioșilor despre toate acestea în ziua în care se sărbătorea Crăciunul pe rit vechi.

Înalt Prea Sfințitul Longhin a povestit însă că nu se teme de persecuții.

„Eu nu știu cât voi mai putea vorbi”, a spus prelatul. Mitropolitul Longhin a subliniat că se așteaptă să ajungă la închisoare.