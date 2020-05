Violeta Alexandru, la Realitatea PLUS, după întâlnirea cu muncitorii din Germania. Ce le-a promis românilor

Violeta Alexandru a spus că omologul său german a promis că se va ocupa ca muncitorii din România să fie tratați în mod egal. Acesta a precizat că dorește să vină în România pentru a face un plan cu măsuri de protecție socială care să se regăsească în contractele românilor.

”Am simțit nevoia să vorbesc direct cu ei. Am cerut să vorbim în cadru neoficial. O bună parte dintre ei mi-au spus că sunt mulțumiți de angajatorii germani, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne implicăm și să luăm măsuri acolo unde sunt probleme. Astăzi s-au văzut primele rezultate pentru cei care lucrează cu contracte pe perioadă determinată în industria cărnii și cărora nu li se acordă aceleași drepturi. Au fost făcute schimbări. Lucrăm la alte schimbări care să se regăsească în lege. Am solicitat prevederi mai clare. Ministrul Hubertus Heil este un om serios, am avut o discuție aplicată. Am cerut să se facă verificări ca angajatorii să asigure servicii medicale pentru români”, a declarat Violeta Alexandru.

”Eu le-am cerut oamenilor să fie mai atenți în lectura contractului înainte de plecare și să verifice orice aspect important pentru ei. Le-am spus despre asistența muncii oferită la telefon și ministrul m-a asigurat că se vor face verificări în continuare și vor fi oferite informații celor care au nevoie”, a mai spus ministrul.

Acesta a spus că vizita sa în Germania a fost făcută cu sprijinul ambasadorului Emil Hurezeanu.

”Între mine și ambasadorul Emil Hurezeanu a existat o comunicare continuă. Mi-a facilitat aceste întâlniri. Este o muncă de echipă și aș vrea să văd creșterea calității condițiilor în care românii noștri lucrează în străinătate. În aceste săptămâni am avut discuții cu toți miniștrii Muncii din țările în care avem muncitori români. Lucrăm în echipă și Ministerul de Externe este implicat”, a specificat Violeta Alexandru, la Realitatea PLUS.