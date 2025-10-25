Incidentul a avut loc în jurul orei prânzului, iar imaginile surprinse de martori arată indivizi îmbrăcați în negru, cu fețele acoperite, care loveau trecători și spargeau parbrize de mașini.

„Am văzut cum au început să lovească tot ce întâlneau în cale. Țipau într-o limbă pe care n-am înțeles-o”, a declarat un locatar pentru presa locală. Cinci persoane au fost rănite, iar mai multe autoturisme și vitrine au fost distruse. Poliția a intervenit rapid, dispersând grupul. Până în prezent, 11 suspecți au fost reținuți și acuzați de huliganism, iar autoritățile au anunțat că o parte dintre ei riscă deportarea, fiind angajați fără forme legale.

В Москве на россиян напали мигранты с лопатами и дорожными знаками. Есть пострадавшие.



Русские заявляют о криках на «непонятном языке». Ну главное же лезть в другую страну под видом защиты русского языка, а то что в самой России правят балом бородачи никого не волнует. pic.twitter.com/Eu0WSPXrzC — Кубанская Народная Республика (@kuban_republic) October 25, 2025

Tensiuni la maxim în Rusia legate de muncitorii migranți

Autoritățile investighează cauzele izbucnirii violențelor, însă incidente similare au fost semnalate și în alte regiuni ale Rusiei. Țara depinde din ce în ce mai mult de forța de muncă străină, în special din Asia Centrală — Uzbekistan, Tadjikistan, Kârgâzstan și Turkmenistan. Conform estimărilor oficiale, peste 3,3 milioane de migranți trăiesc în Rusia, majoritatea angajați în construcții și servicii.

Războiul din Ucraina a amplificat presiunile asupra acestora, fiind raportate cazuri în care migranților li s-ar fi cerut să se înroleze în armată pentru a-și păstra permisele de muncă.

„Li se spune: Ați lucrat aici ani de zile, acum e timpul să vă arătați recunoștința. Protejați țara care v-a hrănit. Alegerea e simplă: deportare sau front”, explică expertul în migrație Rakhat Sagynbek, din cadrul organizației Insan-Leilek.

Ministerul Apărării al Ucrainei estimează că peste 3.000 de migranți din Asia Centrală luptă deja în armata rusă, fiind al doilea cel mai numeros contingent străin, după cel nord-coreean.

✅ “Don’t mistake this for London, Paris, or Berlin — this is Moscowabad. Two gangs of savages are settling scores to gain territorial control, while the police watch everything from a distance. And indeed, they are just watching — because of the severe staffing shortage and… pic.twitter.com/qAS8AD8L6m — NSTRIKE (@NSTRIKE01) October 25, 2025

Frica și indiferența locatarilor

Înregistrările de la fața locului arată un aspect tulburător: în timp ce agresorii traversau străzile, majoritatea trecătorilor și șoferilor și-au continuat drumul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. O mamă își trage copilul de mână, încercând să-l ferească de atacatori, în timp ce motocicliștii opresc să filmeze scena. Pentru câteva minute, Moscova a părut prinsă între frica instinctivă și resemnarea colectivă, într-un context în care violența cotidiană pare să fie tot mai frecventă.

Între timp, autoritățile continuă ancheta pentru a stabili motivele exacte care au determinat izbucnirea agresiunii și pentru a lua măsuri împotriva celor responsabili.

