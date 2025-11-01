„Donald Tusk a lansat un alt atac împotriva Ungariei.
O face pentru că are mari probleme acasă. Partidul său a pierdut alegerile prezidențiale, guvernul său este instabil și dezavantajat în sondaje. Împreună cu Manfred Weber, este unul dintre cei mai vocali politicieni anti-război din Europa - dar politica sa de război este un eșec: Ucraina rămâne încet fără bani europeni și poporul polonez s-a săturat de război. Nu poate schimba direcția pentru că a făcut din Polonia un vasal al Bruxelles-ului.
Acum este în panică: își urmărește adversarii politici cu mijloace legale acasă și atacă poziția Partidului Păcii din Ungaria pentru a distrage atenția de la propriile probleme politice interne. Acesta este un lucru trist.
Prietenia istorică maghiaro-poloneză merită mai mult de atât. Nu știu și nu voi susține politica de război a domnului Tusk. Ungaria merge pe un alt drum - calea păcii. Poporul maghiar nu vrea să fie vasalii Bruxelles-ului. Este timpul ca domnul Tusk să accepte acest lucru - și să-și vadă de treaba lui.„, scrie premierul ungar Viktor Orban pe Facebook.