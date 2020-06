„COD ROSU: In data 11.06.2020 in intervalul orar 18:35 -19:10, averse torentiale ce vor cumula 35 – 50l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie, grindina de dimensiuni mari. Luati masuri de adapostire, nu stationati sub arbori, stalpi, panouri publicitare ori retele electrice. Evitati deplasarile, conduceti cu prudenta. ISU NEAMT”

Interval de valabiliate: 11/06/2020 18:35 – 11/06/2020 19:10

sursă video si foto: ziarpiatraneamt.ro