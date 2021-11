Este al doilea atac în Ierusalim în patru zile, a avut loc în apropierea Muntelui Templului, al treilea cel mai sfânt loc din Islam, conform Reuters.

Un purtător de cuvânt al poliției l-a descris pe atacator ca fiind un locuitor al Ierusalimului de Est și a spus că era înarmat cu o mitralieră, scrie Mediafax.

🇮🇱🚨 — BREAKING NEWS: Two injured in a shooting attack in the Old City of Jerusalem. Terrorist was shot dead. pic.twitter.com/Xq0uXQEDeg