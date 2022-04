De ce nu funcționează sancțiunile voastre? Pentru că sancțiunile cu un autocrat, nu funcționează. Pentru că sunt concepute pentru a fi folosite într-o democrație, unde există opinie publică. Iar în Rusia nu mai există opinie publică, nici democrație.

Realitatea este că al cincilea pachet de sancțiuni nu merge pentru că are, ce? Cărbune? Ridicol! Acesta este doar trei la sută din importurile Rusiei. Sancțiunile privind SWIFT? Ridicol! Peste 50% dintre instituțiile financiare rusești au evitat acest tip de sancțiuni. Oligarhii? Au scăpat de sancțiuni sau au pierdut o foarte mică parte din avere.

Trebuie abordați cei 6.000 de oameni din jurul lui Putin, adevărații oameni care lucrează cu Putin. Și avem această listă. Alexey Navalnîi, fundația lui Navalnîi, are această listă cu 6.000 de oameni. Acești oameni trebuie abordați", a afirmat fostul prim-ministru belgian, Guy Verhofstadt, în Parlamentul European.

