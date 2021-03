Tortură și lipsire de libertate. Acestea sunt acuzațiile șocante pentru care nouă polițiști din Capitală au fost săltați de mascați, în cursul zilei de ieri.

Anchetatorii au descins la numai puțin de 9 adrese din Bucuresti și din județul Caras-Severin. Potrivit surselor Realitatea PLUS, vizat în dosar este inclusiv un lider de sindicat. În cele din urmă, cei 9 oameni ai legii au fost aduși la Parchetul Capitalei pentru audieri, iar procesul de interogare, care a durat mai multe ore, s-a finalizat cu rețineri.

Potrivit unor surse, totul s-ar fi întâmplat în septembrie anul trecut. Polițiștii Secției 16 ar fi agresat și, s-ar părea, torturat, doi bărbați cu care ar fi intrat în conflict.

Unul dintre ei a povestit prin ce a trecut, într-o intervenție la Realitatea PLUS.

"Am văzut că aceștia agresau un om. M-am băgat pentru dânsu să nu cumva să îi facă ceva, după care le-am reproșat că nu poartă măști și au devenit agresivi. M-au înjurat, m-au pus la pământ, mi-au pus cătușele, m-au băgat în mașina, mi-au dat 3 jeturi de șprei paralizant în ochi, după care m-au amenințat și mi-au zis: "Stai așa să vezi ce-ți face Poliția Româna", a declarat una dintre victimele polițiștilor.

”Am scos buletinul, mi s-a aruncat buletinul din mână. Mi s-au pus mâinile la spate, am fost încătuşat, pus cu burta pe o maşină şi pur şi simplu aruncat peste nişte cauciucuri. Nu ştiu unde m-au dus, am avut noroc că mi-a rămas telefonul şi am văzut că sunt undeva în Ferentari”, a povestit cea de-a doua victimă.

Deși au sunat la poliție, cei doi nu au făcut plângere în primă fază. Ulterior au depus și denunțul.

Potrivit procurorilor, scandalul ar fi izbucnit după ce victimele le-ar fi reproșat polițiștilor că nu poartă măști de protecție. Unul dintre bărbați ar fi fost apoi încătușat și dus cu forța pe un teren de la periferia orașului. Acolo, vreme de 30 minute, a fost batut, torturat și abandonat. Cel de-al doilea a fost și el răpit, încătușat și încuiat în mașina de poliție. Apoi, a fost dus într-o zonă dn sectorul 5 și abandonat pe o stradă întunecată.