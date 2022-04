Pianistul Alexei Lubimov a interpretat la Moscova, în prima parte a concertului său, o lucrare de Valentin Silvestrov, compozitor refugiat în Germania care l-a comparat pe Vladimir Putin cu Bin Laden, potrivit Le Figaro.

La scurt timp, câțiva polițiști au ajuns în sala unde avea loc recitalul și au întrerupt evenimentul, pe motiv că s-ar fi primit o alertă anonimă cu bombă.

Publicul rus a reacționat exemplar, ovaționând gestul de curaj al artistului și determinarea de a termina partitura pe care tocmai o interpreta în momentul apariției polițiștilor.

Police raid an antiwar concert at a Moscow cultural center, disrupting a performance by pianist Alexei Lubimov. But he still managed to finish his last tune. https://t.co/Z5mRL7ZgnP pic.twitter.com/8x9Uhg9PEe