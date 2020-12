VIDEO Interviu Realitatea PLUS | Gabriel Oprea, dezvăluiri despre demisia din Guvern din 2015 după lansarea volumului „Confesiuni din sufrageria lui Oprea”

„Momentul decăderii este public, e explicat și în carte. Mi-am dat demisia odata cu Victor Ponta, din funcția de vicepremier, în secunda in care si-a dat demisionat Victor Ponta din funcția de prim-ministru. Eu l-am sfătuit în acea noapte să nu demisioneze, fiindcă guvernarea lui Victor Ponta, unde UNPR și eu eram parteneri PSD-UNPR, Victor Ponta-Gabriel Oprea, președinte UNPR, era o guvernare bună, foarte bună din punct de vedere economic. L-am sfătuit să n demisioneze, el a demisionat. Mi s-a părut corect, în următoarea secundă, să-mi dau demisia.

Mi-am dat demisia, am văzut că suntem ținte politice, se trăgea de Guvernul Ponta de toate părțile lui, mi-am dat demisia imediat. Și când am văzut ca am fost luat in vizor de DNA, mi-am dat demisia, pentru fapte închipuit, mi-am dat demisia și din funcția de președinte UNPR, mi-am dat demisia și din funcția de senator, chiar dacă colegii...

Când am fost in dosarul cu Limuzina, eu am cerut sa mi se ridice imunitatea... mi s-a părut ceva de râs. Când a fost dosarul cu uciderea din culpă, toși de la toate partidele au zis, Domne`, e prea de tot așa ceva, și au votat să nu mi se ridice imunitatea.

Aici scrie Dumnezeu, onoare patria, nu sunt vorbe în vânt. Cred in Dumnezeu..., m-am sfatuit cu sotia, e femeie credincioasă. M-am intors inapoi și mi-am dat demisia. Și-a mai dat demisia și Traian Băsescu și încă cineva, dar nimeni nu si-a dat demisia după un vot favorabil.

M-am intors in 2018, când am primit o decizie definitiva a Înaltei Curți, că acel tragic accident în care a murit un polițist (Bogdan Gigină - n.red.)nu avea nicio legatura cu atributiile mele de serviciu, eram pe bancheta din spate ca și in alte cazuri. Totdeauna am căutat să am demnitate și onoare și m-am batut pentru domeniul meu, pentru această țară, pentru România”, a declarat Gabriel Oprea, în exclusivitate, pentru Realitatea PLUS.

„Și în cazul mareșalului Antonescu, care a ajuns închis într-un fișet, spunea maestrul Cristoiu, și era conducătorul statului Regi și împărați au căzut pe lumea asta, pe încredere, important este cum te ridici înapoi. Dacă ai onoarea, demnitatea să mergi mai departe. Cred ca am demonstrat că am și onoare, și demnitate. Candidez pentru că mi-au cerut militarii și polițiștii”, a adăugat fostul vicepremier.

„Ca om politic am fost atacat imediat: izmenarul Oprea. Păi dacă-l intrebati pe dl general Radu Theodoru, care a vorbit de Oituz, să știti că în izmene au câștigat atunci românii, au întregit România Mare. (...) Nu trebuie să jignim Armata Romînă sau armele din Armata Română, dacă e ceva bărbătește, să fiu jignit eu, Gabriel Oprea”, a mai spus fostul vicepremier.

Gabriel Oprea candidează ca independent pentru un mandat de deputat de București la alegerile parlamentare de duminică, 6 decembrie.

„În tot ceea ce am făcut m-a preocupat să pun umărul la securitatea națională. M-am bătut pentru așa ceva. Oamenii aceștia (militarii - n.red.) asteptau de la mine, de la un camarad, daca se tine de cuvânt, daca are onoare, daca le apara drepturile.

Eu am făcut acest lucru pentru securitatea nationala a României, e o datorie a ficerarui cetatean. (...) România e in UE, membră NATO, suntem in această regiune deosebit de grea, suntem membri de incredere. Ne aflam intr-un razboi asimetric, atipic, această pandemie, si vedeti ca, alaturi de medici, in primele randuri sunt tot armata și politia, oameni pentru care merită să te bați”, a mai declarat Oprea.

Despre lectia acestor zile, Gabriel Oprea spune că de de curând am sarbatorit 100 de ani de România Mare, ieri am sărbătorit Ziua Națională. (...) Radu Theodoru a spus ne-am târât pe coate si genunchi, avem dreptul sa intrebam, tânăra generație, noi, unde duceti aceasta tara. (...) Trebuie sa existe in continuare românismul si sa ne iubim țara. (...) Este foarte bun si acest globalism, dar sa luam un exemplu al americanilor, unde fiecare are drapelul național. Cred ca atunci cand auzi imnul național, oriunde te afli, te ridici in picioare și te gândești la România, la țara ta. Cred ca asta inseamna românism”.

Fostul vicepremier și ministru al Apărării Gabriel Oprea, președinte al Uniunii Militarilor și Polițiștilor “Mihai Viteazul”, și-a lansat miercuri volumul de memorii „Confesiuni din sufrageria lui Oprea”, scris împreună cu militarul jurnalist Valeriu Pricină și prefațat de Ion Cristoiu.

„Anul 2015 a fost un an de cumpănă pentru mine. Ajunsesem la 33% în încrederea românilor, UNPR la peste 10% și peste 500.000 de membri de partid. Evenimentele din toamna acelui an mi-au schimbat soarta, politic și personal. Din vicepremier pentru securitate națională, premier interimar, cu o caieră politică solidă, bazată pe fapte, realizări importante (...), respectat și, zic eu, apreciat, am fost transformat peste noapte, aș spune, elegant, <<intelligence>>, în controversat, analfabet și criminal. Într-o secundă, tot traseul meu politic și profesional a fost reconfigurat.

Anul 2015 , cu bunele și relele lui, a inspitrat această carte, acest prim volum de memorii - Confesiuni din sufrageria lui Oprea. Vă invit sp lecturați această carte, veți descoperi multe informații interesante, este scrisă împreună cu Valeriu Pricină, sub forma unor interviuri, din care se desprind multe adevaruri ale ultimilor ani, ale perioadei în care am fost la vârfurile politicii și ale puterii. Veți regăsi confesiuni despre ce înseamnă, real, fără perdea, puterea cu mirajul și cotloanele sale.

Veți afla adevărul despre parcursul profesional al unui baiat ramas fara tată, tata, militar, căpitanul Oprea Marin, care a murit la 38 de ani la unitate, în misiune. Urmărind cariera tatălui, ajuns militar la Școala Militară, pe care am terminat-o primul. Am vrut să mă fac ofiter de jusitie militara să aflu de ce a murit tata, am ajuns și ofițer de justiție militară, am terminat Dreptul la stat cu 10. Am ajuns și ministru al Apărării și ministru de Interne și am facut tot ce am putut eu pentru solidaritatea acestor oameni, importanti pentru siguranța noastră, a copiilor, pentru România, pentru domeniul de securitate națională.

Dar si despre cum este, în această carte, mistificat adevărul în politica românească pentru a se distruge imaginea unui om și viața unui om.

<<Confesiuni din sufrageria lui Oprea>> este o carte despre luminile si umbrele politicii noastre, care pune în față scena deschisă a culiselor puterii”, a declarat Gabriel Oprea la lansarea volumului de interviuri.