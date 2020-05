VIDEO Experiență halucinantă a unui brașovean întors din Marea Britanie. Ce i s-a întâmplat în carantină

Un bărbat întors recent din Anglia și izolat într-un hotel din Brașov susține că a primit pâine expirată, iar în camera în care doarme plouă.

El și-a povestit experiența, pentru Realitatea de Brasov, și susține că în primele zile de cazare a primit pâine expirată, dar s-a confruntat și cu alte probleme.

A fost cazat într-o cameră de la ultimul etaj al hotelului, unde prin tavan trece ploaia, iar apa ajunge la parchet. Bărbatul a declarat că este hotărât să ceară socoteală autorităților, dar și administratorului hotelului și va merge în instanță.

„Sincer, chiar sunt hotărât să acționez la CEDO autoritățile și administratorii acestui centru de carantină, pentru condițiile de aici. Azi-dimineață chiar am fost șocat să văd că îmi plouă în cameră. Așa ceva nu este posibil. Chiar este bătaie de joc! În plus, mâncarea, așa cum este, a venit mereu o singură dată pe zi, la ora 13, pentru toată ziua. Cei care aduc alimentele se gândesc că le mâncăm o dată, pe toate? Cum mănânc hrana rece, seara? Sincer, în fiecare zi mi-am comandat, pentru că nu am avut încredere să consum ce mi-au dat ei. Căldură, în aceste zile reci, am primit după ora 22.00! Eu sunt și fumător, am ținut geamul deschis și evident că este foarte rece în cameră și se încălzește extrem de greu”, a declarat Vlad Vasilache pentru realitateadebrasov.net.

