Polițiștii Brigăzii Autostrăzi au demarat de urgență verificări pentru a stabili identitatea șoferului. În scurt timp, acesta a fost găsit: un bărbat de 57 de ani din orașul Breaza, județul Prahova. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu o amendă de 1.822,5 lei, o sumă usturătoare, pe măsura abaterii de asemenea gravitate.

Suspendarea permisului

Pe lângă amendă, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere. Astfel, bărbatul nu va mai avea dreptul de a conduce timp de 120 de zile. Măsura vine ca urmare a gravității faptei, care putea să ducă la un accident cu consecințe dramatice.

Reacția autorităților

Poliția Română a transmis un comunicat oficial în care subliniază că astfel de comportamente nu vor fi tolerate și că siguranța pe autostrăzi rămâne o prioritate. „Având în vedere apariţia în spaţiul public a unui clip video, la data de 21 noiembrie 2025, care surprinde, pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti, un autoturism care rula pe contrasens, poliţiştii Brigăzii Autostrăzi au demarat verificări. Astfel, a fost identificat şi sancţionat un bărbat, de 57 de ani, domiciliat în oraşul Breaza, judeţul Prahova”, se arată în informarea oficială.

VIDEO. Șoferii îl pun la zid pe Bolojan după ce a anunțat că va crește taxa pentru mașinile vechi. „De unde să am bani să cumpăr o mașină electrică?”