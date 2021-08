Decizie șocantă a instanței: miliardarul grec, acuzat că a lovit mortal un motociclist și apoi a fugit de la locul accidentului, a fost lăsat în libertate. Magistrații l-au plasat sub control judiciar și nu are voie să părăsească țara. Bărbatul fusese prins la o hală pe care o deține lângă București în timp ce încerca să repare mașina implicata in accidentul mortal.

Numai că un polițist de la Rutieră, care se afla în timpul liber, a văzut autoturismul la service și și-a dat imediat seama că a fost implicat într-un accident grav.

Miliardarul grec a fost dus în fața magistraților pentru confirmarea mandatului european de arestare emis pe numele lui. Însă surpriză, magistrații au decis ca bărbatul să fie plasat sub controlul judiciar. O pedeapsă mai blândă decât cea cerută de procurori.

Bărbatul a fost dat în urmărire după ce ar fi lovit mortal vineri seară un motociclist, cadru militar, pe drumul ce leagă Sofia de Ruse, și mai apoi a fugit de la locul accidentului. Surse spun că el a ajuns în România cu un taxi, în timp ce mașina a fost adusă pe platformă la un service din Măgurele. Autovehiculul a fost văzut de un polițist aflat în timpul liber, care venise și el cu mașina la service.

"În experiența mea de 17 ani în brigada Rutieră la accidente mi-am dat seama că nu este lovitură cu un tir ci cu altceva. Apropiindu-mă de mășina am simțit un miros puternic sânge și alte bucăți de piele, geacă, lipite în parbriz și toate astea m-au… am ajuns la concluzia că nu este conform cu realitatea și am procedat la… Am luat legătura cu un coleg bulgar, criminalist i-am trimis niște poze și în momentul ăla mi-a adus la cunoștința că îl caută de două zile. Caută această mașina și pe respectivul", a declarat Marian Costache.