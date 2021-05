Oamenii au povestit ce s-a întamplat, înainte ca mașina afaceristului să fie aruncată în aer. Parchetul General a anunțat că a preluat ancheta, însa cei care au fost de față la tragedie nu au fost chemați încă la audieri. Surse judiciare spun că bomba ar fi fost plasată sub scaunul șoferului și detonată de la distanță. În urma exploziei, balamalele scaunului au fost smulse. Mai mult, sursele noastre spun că victima ar fi fost de curând cu mașina în service.

"In momentul cand am iesit si am vazut masina era deja acoperita de flacari si oamenii incercau sa vada daca se poate face ceva, dar nu s-a putut face absolut nimic; A fost un zgomot nici nu stiu sa il descriu pentru ca a fost foarte puternic; Se stia ca el vine des pe aici aproape in fiecare dimineata sa bea cafeau; colegii mei il cunosteau, sefii mei si probabil ca si prin alte parti se stia ca el vine aici des;

La prima vedere tot; n-a fost nimic intamplator; Ceva a fost programat; dar din cate mi-am dat seama s-a facut cu atentie pentru ca nu a fost nicio persoana in jurul masinii; a fost el singur si s-a intamplat cum a trebuit sa se intample, din pacate;

Pe camere se vede momentul cand pleaca din parcare ; se vede tot; nimeni nu s-a apropiat de terasa cand a fost el la terasa; el si-a baut cafeau ca in fiecare dimineata si cand sa plece n-a mai fost unde; sa ajunga.

Momentul cand a fost explozia s-a vazut o lumina rosie puternica, foarte puternica si dupa a inceput sa fumege masina si dupa aia s-a pornit flacara; si in fata soferului si in spate si de acolo intr-un timp foarte scurt a inceput sa fie flacara tot mai mare si tot mai mare", a povestit pentru Realitatea PLUS o martoră.