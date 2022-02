Din cauza activităţii Etnei, spaţiul aerian al aeroportului din Catania a fost închis traficului luni după-amiază, însă marți activitatea s-a reluat, potrivit site-ului oficial al aeroportului Vincenzo Bellini.

Luni, erupția vulcanului Etna, unul dintre cei mai acitiv din Europa, a format un fluviu de lavă şi un val de fum şi cenuşă care se întinde pe mai bine de 10 km, a anunțat Protecţia Civilă din Sicilia, citată de AFP, potrivit Agerpres.

Massive plumes of ash and steam towered over Sicily as Italy's Mount Etna roared back into action pic.twitter.com/TDioGZtcOZ