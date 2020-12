Vicepreședintele american Mike Pence s-a vaccinat împotriva COVID-19 în direct - VIDEO

Vicepreședintele Mike Pence, de 61 de ani, alături de soția sa, Karen Pence, au fost vaccinați vineri cu prima doză de vaccin anti COVID-19 la spitalul militar Walter Reed.

Evenimentul a fost marcat și de un scurt moment vesel. Toți cei prezenți s-au amuzat, inclusiv Mike Pence, când i s-au pus întrebările standard înaintea vaccinării. Întrebat dacă este însărcinat sau alăptează, Mike Pence a răspuns un „nu” ferm în râsetele audienței.

Vice President Mike Pence, second lady Karen Pence and Surgeon General Jerome Adams just received their first doses of the Pfizer coronavirus vaccine. https://t.co/FaS0CJtDKM pic.twitter.com/hkhHzWcR0G