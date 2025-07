„Am fost criticat că am început cu oamenii mai vulnerabili și e de înțeles supărarea. Problema noastră a fost una de timp: să reușim în zece zile să oprim ceva ce ar fi fost mult mai rău pentru România adică să fim retrogradați în ratingul de țară la o țară nerecomandată.



„Ar fi fost o mare problema pentru România și în cele 10 zile ne-am ocupat de aceste chestiuni care aduc bani mai mulți la bugetul statului pentru a convinge investitorii că suntem pe drumul cel bun. Am văzut că ne-am împrumutat mult mai bine și UE a spus că suntem pe drumul cel bun. Acesta este motivul pentru care am început așa. Acum ne ducem către echitate. E clar că în toată societatea românească sau aproape toată au fost nervi și supărări pentru toate abuzurile pe care le-am văzut în diferite zone”, a declarat Dragoș Anastasiu.