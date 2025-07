Cristian Popescu Piedone a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA, după ce a fost audiat în două reprize la sediul central al Parchetului Anticoruptie. Totul, in urma perchezițiilor de amploare care au avut loc atit de la vila acestuia, cit si la biroul sau de la ANPC. Cristian Popescu Piedone este acuzat că ar fi avertizat reprezentanții unui hotel înainte să-l controleze, iar ulterior a promovat afacerea din Sinaia pe TikTok. In urma masurii preventive luate astazi de procurorii DNA, Cristian Popescu Piedone va fi suspendat din functia de presedintele ANPC.