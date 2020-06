Verificări de amploare în cazul cutremurător al criminalului eliberat cu 71 de ani mai devreme | Fata de 17 ani, TRAGEDIE în formă continuată

Fata de 17 ani ajunsese sa il cunoasca pe acest barbat prin intermediul tatalui sau, care plecase la munca in Olanda, acolo unde se pare ca l-a intalnit pe criminal. Barbatul s-a intors de putin timp in tara si a recidivat, dupa aproximativ 25 de ani petrecuti in spatele gratiilor pentru ca a omorit cinci persoane.

Fata a incercat sa ceara un ordin de restrictie fata de barbatul cu care se pare ca ar fi avut o relatie inceput prin intermediul retelelor de socializare, dar a fost oprita pe drum de familie. Ulterior, barbatul a intrat in casa familiei fetei, a stropit-o cu benzină și i-a dat foc. Fratele fetei a stins flăcările și a sunat la 112. Victima a ajuns în stare gravă la spital.

Sansele ca fata sa traiasca sunt minime, spun medicii, pentru ca are arsuri pe cea mai mare parte a corpului.

"Am adus o pacienta de 17 ani cu arsuri de grad II pe suprafata corporala, aproximativ 90%, instabila hemodinamic si respirator. Cineva a aruncat cu benzina si i-a dat foc", au spus medicii de pe ambulanta.

Agresorul a fost căutat câteva ore de oamenii legii și într-un final a fost prins și dus la audieri.



Pe numele bărbatului a fost deschis deja un dosar penal pentru tentativă de omor, iar cazul a fost preluat procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

În trecut, bărbatul a fost condamnat la 90 de ani de închisoare pentru omor, dar, după 25 de ani petrecuți în spatele gratiilor, a fost eliberat.

Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, are un trecut de-a dreptul șocant. A fost prins în 1993 după ce a omorât cinci oameni, cu scopul de a-i jefui. A fost condamnat la 99 de ani de închisoare pentru omor, dar, după 26 de ani petrecuți în pușcărie, a fost eliberat condiționat anul trecut de către Tribunalul Mehedinți.

Eliberarea condiționată a venit în condițiile în care pedeapsa bărbatului avea ca termen data de 14 noiembrie 2091.