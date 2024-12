1.Data nașterii

Pentru a putea face toate pregătirile necesare în timp util, trebuie să afli care este data la care micuțul va veni pe lume. Folosește calculatorul sarcinii pentru a descoperi data probabilă a nașterii, dar și alte informații utile. Acesta poate oferi informații și despre luna în care se află sarcina, când începe fiecare trimestru sau data la care a fost conceput copilul.

Totuși, aceste informații sunt doar orientative și, în anumite cazuri, este posibil să nu reflecte data reală a nașterii. Dacă ai un ciclu menstrual neregulat sau ai rămas însărcinată după vârsta de 40 de ani, rezultatele oferite de calculator pot fi diferite de realitate. Cere sfatul medicului pentru a descoperi mai multe despre sarcina ta.

2.Controalele periodice

Pe timpul sarcinii, vizitele la medic trebuie realizate regulat, pentru a asigura sănătatea ta, dar și a bebelușului. În primele luni, șansele de a pierde sarcina sunt mai ridicate. Pentru ca aceasta să evolueze normal și să eviți posibilele complicații, este important să te prezinți la control în fiecare lună pentru realizarea ecografiilor și a tuturor investigațiilor necesare.

3.Tratamentele

În cazul în care te afli sub tratament, trebuie să iei legătura cu medicul și să discutați despre acest lucru. Află dacă acesta are vreo influență asupra sarcinii sau dacă substanțele din medicamente pot fi nocive pentru făt. Dacă da, întreabă medicul ce alte alternative poți folosi sau cum să ții sub control problema pentru care urmai acest tratament.

4.Documentarea despre creșterea copilului

Sarcina este o perioadă frumoasă de care merită să te bucuri din plin, dar este și un moment de pregătire pentru venirea copilului. Achiziționează cărți speciale pentru mămici și documentează-te atent despre cele mai bune metode prin care să îngrijești bebelușul.

Un lucru foarte important de reținut este faptul că prima lună din viața acestuia nu va fi deloc ușoară. Cel mai probabil vei avea nevoie de ajutorul familiei, așa că asigură-te că aceștia îți sunt alături și îți vor oferi tot sprijinul necesar pentru a face față cu brio acestor momente mai dificile.

5.Jucării și accesorii

Trebuie să îl aștepți pe cel mic așa cum se cuvine, așa că acesta este momentul să cumperi toate obiectele de care vei avea nevoie. De la jucării și hăinuțe până la biberoane și instrumente pentru alăptat, asigură-te că ai tot ce trebuie înainte de venirea copilului.

Fiecare sarcină este unică și orice femeie are parte de trăiri minunate. Bucură-te de acest timp și pregătește-te pentru cea mai frumoasă perioadă din viața ta. Respectă sfaturile medicului și ai grijă de tine pentru a avea un bebeluș sănătos.