"Săptămâna aceasta vom trece, probabil, prin guvern și statutul militarului, care este un document extrem de important, care definește statutul militarilor în societate, cu modificările necesare pentru această perioadă, să sperăm că și oamenii își vor da seama că pentru păstrarea demnității de militar este nevoie să investim mai mult", a afirmat Dîncu, în exclusivitate la "Legile Puterii" de la Realitatea Plus.

"Am câteva proiecte care se vor finaliza în această toamnă și în care sper să egalizăm niște lucruri care pentru pensiile miliarilor sunt inechitabile. De exemplu, un general care a ieșit la pensie în urmă cu 15 ani are o pensie echivalentă cu cea a unui maior de acum, lucruri care sunt incorecte și care trebuie remediate. Am creat și un grup la cabinetul meu, prin care ținem legătură cu toate asociațiile rezerviștilor.

Sunt sigur că anul acesta vom reuși să finalizam cele mai multe elemente legate de birocrația procesului, o birocrație care, din păcate, i-a demoralizat și pe militari. Din păcate, în ultimii ani am pierdut mulți militari sau specialiști prin demisii, și acum sunt multe demisii, fiindcă există o competiție cu mediul privat, un specialist pe care l-ai format în armată dar care nu reușește să găsească acolo un climat propice și nici un venit mulțumitor va plecat.

Se sperăm că vom remedia până la finalul anului toate aceste lucruri și să modernizăm", a declarat ministrul Apărării la Realitatea Plus.