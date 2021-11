Kelemen Hunor a declarat miercuri că prima variantă a UDMR este a unei coaliţii cu USR, dar nu exclude nici posibilitatea cooptării PSD în viitorul guvern.

Varianta guvernului PNL-UDMR-USR

"Din punctul nostru de vedere, prima opţiune este să refacem coaliţia din decembrie anul trecut cu USR. (...) Asta însemna o guvernare de 56%, cu gruparea Orban, negociem şi cu Ludovic Orban, se pot face reformele necesare, fără reforma Constituţiei, şi trebuie să dai o perspectivă pentru anii 2024 - 2028, spunând că, indiferent cum se va întâmpla, ce rezultate vor fi în 2024, ambele partide vor încerca să formeze o majoritate şi prima opţiune, şi pentru PNL şi pentru USR, va fi o majoritate făcută împreună. Dar asta, este adevărat, şi cu o majoritate făcută şi cu PSD, PNL oricum ajunge vioara a doua într-un guvern cu PSD şi va fi într-o dificultate şi trebuie să dai o mână de ajutor şi PNL", a afirmat Kelemen Hunor, la RFI România.

Preşedintele UDMR a menţionat că, în cazul variantei cu USR, va fi o majoritate simplă, iar cu PSD va fi o majoritate confortabilă.



"Prima variantă ar fi cu USR, din punctul nostru de vedere, aşa cum am plecat la drum acum aproape un an de zile. Acest lucru înseamnă 52%, aproape 53% din Parlament, este o majoritate simplă, dacă adăugăm şi grupul Orban înseamnă 56%. Dacă mergi pe varianta PSD - PNL înseamnă 59%, aproape 60%, fără gruparea Orban, deci este o majoritate clară. Dacă adaugi şi UDMR şi minorităţile la o astfel de variantă ajungi la majoritate peste 65%, chiar aproape 70% cu minorităţile naţionale, este o majoritate confortabilă, dar, dacă nu dai un deziderat, o perspectivă, inclusiv amendarea Constituţiei, atunci ce rost mai are o astfel de majoritate, unde unii sunt pe poziţia bunicii în ziua în care vine poştaşul să stea frumos în geam, ceea ce nu este de dorit", a explicat Kelemen Hunor, adăugând că, indiferent de variantă, "ostilităţile trebuie oprite", citat de agerpres.ro.

Varianta guvernului PNL-UDMR-PSD

Liderul UDMR a spus că, în cazul în care PNL va decide să meargă în coaliţie cu PSD, trebuie discutat detaliat programul, pentru că "pe post de bunică în geam nu stă nimeni".



"Vă daţi seama: în varianta cu PSD, PNL, UDMR, minorităţile, în opoziţie rămân USR cu AUR şi de acolo perspectiva anilor care urmează fără o reformă constituţională este destul de interesantă. Noi am opta în prima variantă cu USR, dar nu depinde de noi şi PNL trebuie să spună cum doreşte şi ce doreşte. Noi am spus şi săptămâna trecută şi acum o lună de zile că asta ar fi prima variantă. Dacă mergem cu PSD, pe a doua variantă, este nevoie de timp pentru că trebuie discutat ce înseamnă fiecare punct de reformă constituţională, ce îşi asumă fiecare, trebuie detaliat programul pentru că altfel pe post de bunică în geam nu stă nimeni", a adăugat Kelemen Hunor.

Pe cine va propune premier președintele Iohannis

"Nu ştiu pe cine va nominaliza preşedintele Iohannis, dar trebuie să fim conştienţi că PSD nu va merge fără o propunere de premier, pentru că PSD ştie ce înseamnă politica, ştie ce înseamnă matematică. Preşedintele Iohannis nu va fi obligat să pună pe cineva de la PSD, dar costurile pentru PNL vor fi mai mari pe partea cealaltă. Din acest punct de vedere, trebuie să se uite fiecare, când face o analiză, la ce coaliţie, la ce majoritate vrea să se angajeze. Plus, ai fost vioara întâi în guvern, acum vei fi vioara a doua, cu oarecare instabilitate în partid, poţi să ai orice pretenţie, dar trebuie să fii conştient de consecinţe", a adăugat liderul UDMR.

Despre flexibilizarea mandatului PNL de negociere, Kelemen Hunor a spus că „în condiţiile în care nu ai ajuns la susţinerea unui guvern minoritar trebuie să faci un pas în dreapta, în stânga, trebuie o soluţie în continuare şi din acest punct de vedere eu cred că este binevenită o schimbare de atitudine. Rămâne de văzut ce urmează azi, mâine, poimâine, ce majoritate se poate construi, pentru că sunt multe posibilităţi şi cu USR şi cu PSD, dar trebuie să vezi care este dezideratul, trebuie să dai o perspectivă mai lungă, mai consistentă indiferent în ce direcţie te duci, altfel nu se poate forma o majoritate stabilă, constructivă şi ne trezim peste 3, 4, 5 luni de zile cu aceleaşi probleme. Deci, dacă nu deschizi o perspectivă, nu dai o substanţă, acest lucru înseamnă inclusiv problema colaborării după 2024, e greu să faci un guvern stabil”.