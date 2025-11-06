Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (fără auto și motociclete) a înregistrat o evoluție mixtă în primele nouă luni ale anului 2025, conform datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică (INS). Deși trendul general pe termen lung este pozitiv, luna septembrie a marcat o scădere generală, influențată major de declinul vânzărilor de alimente.

Creșteri susținută în perioada ianuarie - septembrie 2025

În primele nouă luni, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, comerțul cu amănuntul a înregistrat o creștere.

Seria brută a avansat cu 1,6% pe ansamblu. Principalul motor de creștere l-au constituit vânzările de produse nealimentare (+3,9%) și comerțul cu carburanți (+2,6%). Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut însă cu 1,8%.

Seria ajustată (în funcție de sezonalitate și zile lucrătoare) a indicat o creștere mai accelerată, de 2,2%. Și aici, produsele nealimentare (+5%) și carburanții (+3,1%) au tras în sus, în timp ce segmentul alimentar a înregistrat un declin de 1,2%.

Variații lunare: scădere în septembrie 2025

Analiza evoluției lunare (septembrie 2025 comparativ cu august 2025) relevă o scădere ușoară. Seria brută a înregistrat un declin de 0,5%, cauzat de o scădere abruptă a vânzărilor de alimente, băuturi și tutun (-6,7%). În contrast, vânzările de produse nealimentare au crescut cu 4,1%.

Seria ajustată a arătat, totuși, o creștere generală de 1,3%, indicând o stabilizare după ajustarea factorilor sezonieri. Toate cele trei componente principale au crescut ușor: carburanții (+1,5%), produsele nealimentare (+1%) și alimentele (+0,3%).

Septembrie 2025 vs. septembrie 2024: declin anual

Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, comerțul cu amănuntul a înregistrat o scădere pe ansamblu.

Seria brută a scăzut cu 2,0%. Cele mai mari scăderi au fost la alimente, băuturi și tutun (-5%) și la produsele nealimentare (-0,9%). Doar vânzările de carburanți au crescut (+0,7%).

Seria ajustată a înregistrat o scădere similară, de 1,9%, marcată de un declin de 4,4% la alimente și de 0,9% la nealimentare. Carburanții au rămas singurul segment cu un avans notabil (+4,9%) pe seria ajustată.