Valentin Jucan, în direct la Realitatea PLUS:

„Tocmai intram în casă, nu știam c se dezbate acest subiect. Am transmis un pucnt d evedre în care explicăm care sunt motivele, în legătură cu postarea domnului Tucă. CNA a respectat legea audiovizualului, așa cum se întâmplă în toată Europa. Sunt convins că domnul Tucă știe cum ar fi trebuie să reformuleze. Are experiență. Noi am explicat cu manualul de jurnalism. Eu răspund cum consider de cuviință.

Jucan în interviu: „Credeți că ne putem gândi la respingerea proiectului CNA Politicienii pot să spună ce doresc. Noi, aici, discutăm despre lege, despre deontologie, despre CEDO şi discutăm despre obligaţiile pe care domnul Tucă le are ca jurnalist. Dacă domnul Tucă lucra la vulcanizare, undeva în Dristor, şi făcea un clip în care spunea ‘dom’le au dat ăştia o lovitură de stat’ – era una. Dar, atâta timp cât jurnalistul, deci nu mecanicul auto, jurnalistul Marius Tucă face afirmaţia, care poate fi probată, – Biroul Electoral Central a dat o lovitură de stat, o afirmaţie care este sistematic repetată, este pregătită şi care are un impact clar în sensul existenţei unor probe sau nu -, aici pentru noi nu este dubiu că a fost o afirmaţie. Afirmaţia în sine este şi una falsă, pentru că Biroul Electoral Central, o instituţie reglementată şi protejată de Constituţia României, a dat un verdict care a fost ulterior validat de Curtea Constituţională, nu are cum să dea o lovitură de stat Constituţiei, care tocmai a spus că are dreptate, deci statul să-şi dea o lovitură de stat sieşi





Aici vreau să fac o corectură, au fost foarte multe zone din politică ce au spus ‘CNA a dat jos o emisiune’. Nu, e fals. Noi am dat jos un clip de trei minute. Noi nu am dat jos o emisiune. Jurnalistul Tucă – pentru că discutăm despre un jurnalist, care are un public şi care, prin urmare, are un impact – prezintă informaţiile în acel clip fără nicio urmă de dubiu. Adică nu doar că aceasta este o afirmaţie şi nu o opinie, dar acestei afirmaţii i se oferă un suport explicativ care nu lasă niciun dubiu celui care o ascultă că nu ar fi adevărat. Ba, mai mult, jurnalistul nici măcar nu a prezentat sau nu a încercat să prezinte că ar fi o opinie. Şi atunci să aibă în vedere eventualitatea ca lucrurile să nu stea chiar aşa: ‘Ar fi o opinie, din analiza mea, dar lucrurile s-ar putea să nu stea chiar aşa’. Deja eram în cu totul şi cu totul altă zonă.

Pot să înţeleg că politicienii au reacţionat emoţional, dar din această reacţie eu pot să înţeleg că politicienii care au comentat pe marginea acestui subiect sunt aproape de acord cu lovitura de stat, că e o opinie doar. Mă rog”, a declarat Jucan.