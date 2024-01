Poliţiştii din Maramureş au emis în ultimele zile, şase ordine provizorii de protecţie, interzicând unor bărbaţi să se apropie de rudele pe care le-au agresat.

În Baia Mare, un adolescent de 16 ani a sunat la poliţie reclamând că tatăl său provoacă scandal şi o ameninţă pe mama sa.

„Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au identificat apelantul, pe tatăl acestuia, un bărbat de 59 de ani şi pe mama sa de 54 de ani. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat faptul că bărbatul şi-ar fi ameninţat membrii familiei, ar fi provocat scandal şi ar fi distrus bunuri din locuinţa de domiciliu. În cauză, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu pe numele bărbatului şi au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de violenţă în familie”, transmit, duminică, oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.

Tot la Baia Mare, o femeie a sunat la 112 după ce a auzit cum vecina sa, o bătrână în vârstă de 95 de ani, este bătută.

Poliţiştii care au intervenit au constatat că bătrâna are urme de violenţe pe faţă şi pe braţe, iar agresorul este chiar fiul ei, în vârstă de 45 de ani, care a plecat din casă înainte de sosirea poliţiştilor. Bătrâna a fost dusă la spital, iar fiul ei are interdicţie temporară de a se apropia de ea.

O altă bătrână a fost bătută, sâmbătă seară, de către propriul fiu în localitatea maramureşeană Bogdan Vodă.

„La data de 06 ianuarie, la ora 19.05, poliţiştii au fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112, de către o femeie de 71 de ani, despre faptul că fiul său de 49 de ani, a agresat-o fizic. La faţa locului, poliţiştii au identificat persoanele în cauză, iar în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat faptul că femeia prezintă leziuni la nivelul membrelor superioare. Întrucât bărbatul prezenta un comportament deviant, a fost transportat la Spitalul Sighetu Marmaţiei. În cauză, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu pe numele bărbatului şi au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de violenţă în familie”; informează oficialii Poliţiei.