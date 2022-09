Tânăra călătorea cu familia ei în capitala Teheran, pentru a-și vizita rudele. Ea a fost arestată pe drum pentru că nu a respectat regulile stricte privind vestimentația femeilor și a murit în câteva zile la un spital.

Poliția susține că femeia a făcut un infarct, însă martorii spun că ea a fost bătută crunt în duba autorităților. Familiei acesteia i s-a spus că tânăra va fi eliberată după o așa-zisă "sesiune de reeducare". Moartea fetei a provocat noi critici la adresa politicienilor iranieni.

A protest is commencing now despite heavy police presence outside Tehran's Kasra Hospital where #MahsaAmini died earlier today.



Iran's so-called “morality police” beat & arbitrarily arrested her 3 days ago while enforcing the regime's discriminatory forced veiling laws. pic.twitter.com/HHmlFqhuV9