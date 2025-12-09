Urmărire ca-n filme în Slatina. Un şofer care a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor a fost urmărit şi blocat în trafic. Pentru că bărbatul nu a vrut să coopereze, poliţiştii au încercat să îl scoată din maşină şi să îl încătuşeze.

Conducătorul auto a lovit însă cu portiera maşina de poliţie. Ulterior, el a sunat la 112 şi a anunţat că este agresat de către poliţişti. La faţa locului a sosit un echipaj medical care l-a transportat la spital.

”Conducătorul autoturismului nu a respectat semnalul poliţiştilor, continuând deplasarea. Echipajul de poliţie a procedat la urmărirea acestuia şi a solicitat sprijinul altor patrule din apropiere. Autoturismul a fost interceptat pe strada Textilistului, iar întrucât conducătorul auto nu s-a conformat indicaţiilor şi somaţiilor poliţiştilor, s-a procedat la scoaterea acestuia din autovehicul, încătuşarea şi conducerea sa la sediul unităţii de poliţie, pentru stabilirea identităţii şi luarea măsurilor legale. În momentul interceptării, conducătorul autoturismului a acţionat portiera vehiculului său, care a lovit autospeciala de poliţie, provocând avarierea acesteia”, au afirmat reprezentanţii IPJ Olt.

A fost deschis dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de purtare abuzivă şi distrugere, cazul fiind preluat de procurori.

”Dosarul penal urmează a fi declinat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, instituţia competentă să efectueze verificări pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi pentru a se pronunţa asupra existenţei sau inexistenţei celor sesizate. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt precizează că orice sesizare privind modul de acţiune al poliţiştilor este analizată cu obiectivitate şi cu respectarea tuturor procedurilor legale”, a mai precizat sursa citată.