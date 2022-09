Elevii, părinţii şi profesorii consultaţi de Fundaţia World Vision România au identificat unele problemele urgente, care împiedică buna desfăşurare a procesului educaţional, una dintre acestea fiind nevoia de investiţii în infrastructura şcolilor.

”65% dintre cadrele didactice consultate de fundaţie spun că este nevoie de mai multe investiţii pentru laboratoarele de informatică şi de alte discipline. Aproape unul din doi profesori crede că este nevoie de mai mulţi bani pentru spaţiile dedicate activităţilor sportive. 44% vor investiţii pentru renovarea clădirilor, 41% pentru spaţiile de joacă şi biblioteci, 34% pentru grupuri sanitare (toalete) şi 30% pentru accesibilizarea drumurilor către şcoală, inclusiv achiziţionarea de autobuze. Totodată, 87% dintre cadrele didactice îşi doresc să se implementeze un program de masă caldă cu ore remediale în toate şcolile vulnerabile, motivând că un astfel de pachet de servicii ajută la prevenirea şi combaterea abandonului şcolar”, transmite World Vision România, duminică, într-un comunicat de presă.



Factorii care îi demotivează pe profesori sunt lipsa unei infrastructuri corespunzătoare, mai mult de unul din trei profesori spun că au prea multe obligaţii birocratice în afara orelor, doi din trei cred că programa şcolară este încărcată sau nu este adaptată nevoilor actuale ale copiilor, iar unul din doi este descurajat de neimplicarea părinţilor în educaţia copiilor sau de alte probleme ale familiei, ca nivelul de sărăcie sau lipsa de educaţie a părinţilor.



În urma raportului, World Vision România a constatat că una din zece familii nu are nici măcar un singur dispozitiv pentru învăţarea online. Totodată, unul din trei părinţi spune că şcolile n-au suficiente calculatoare şi table interactive şi una din 10 familii nu are nici măcar un dispozitiv în gospodărie pentru învăţământul online.



Totodată, din cauza sărăciei, 35% dintre adolescenţi n-au niciodată sau au doar uneori suficiente rechizite şi cărţi pentru şcoală. Astfel, aproape din unu din zece părinţi îşi retrage cel puţin un copil de la şcoală temporar sau definitiv, ca să facă faţă cheltuielilor.



Potrivit raportului, aproape jumătate dintre părinţii care au copii în clasele V-VIII spun că le este greu să-i ajute cu lecţiile la Matematică. Unuia din cinci părinţi îi este greu să ofere sprijin copilului său şi la Limba Română.



”Susţinerea copiilor la şcoală, după ce termină opt clase, devine o povară şi mai greu de dus pentru părinţi. La liceu sunt cheltuieli mult mai mari din cauza nevoii de cazare şi/sau navetă. Din acest motiv, dar şi din cauza neîncrederii părinţilor că şcoala poate schimba viitorul copiilor în bine şi pentru că de multe ori nu-i văd pe cei mici interesaţi de şcoală, cel puţin 2 din 10 părinţi nu-şi mai susţin copiii să continue studiile la liceu“, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.



Potrivit raportului World Vision România, elevii au unele aşteptări în noul an şcolar: digitalizarea (61%), masa caldă la şcoală pentru toţi elevii (56%), educaţia remedială (53%), burse mai mari 40 (%), investiţii în infrastructura şcolilor (26%).



În ceea ce priveşte violenţa, doi din zece copii spun că violenţa este prezentă în şcoala lor mult sau foarte mult, mai arată datele World Vision România. Această realitate este confirmată şi de părinţii lor, 30% afirmând că există violenţă în şcoli. Pe de altă parte, doar 2% dintre elevi ar vorbi cu profesorii despre abuzurile prin care trec.



”Zeci de mii de elevi, în special cei din comunităţile marginale, se îndepărtează de şcoală din mai multe motive: n-au profesori suficient de motivaţi şi de pregătiţi, nu sunt sprijiniţi de părinţi atunci când poate au cea mai mare nevoie, nu au infrastructura necesară (fie că vorbim de un drum asfaltat până la şcoală sau de un laptop) şi nici nu se simt în siguranţă. Este important ca noua legislaţie în educaţie, cât şi autorităţile care o vor pune în aplicare să se uite onest la aceste realităţi dure ale învăţământului din România şi să ia deciziile cele mai bune pentru aceşti copii“, a mai declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.



World Vision România este o organizaţie care desfăşoară programe de educaţie, intervenţie umanitară, dezvoltare şi advocacy, punând în centrul activităţii sale bunăstarea copilului. Fundaţia lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen. World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International, prezent în aproape 100 de ţări din întreaga lume. În 30 de ani de prezenţă în România, am ajutat peste 500.000 de copii şi adulţi, în aproape 500 de comunităţi din 18 judeţe.