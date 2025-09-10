O purtătoare de cuvânt a universității a declarat: „Ceea ce știm în prezent este că Charlie Kirk se afla la aproximativ 20 de minute de la începutul prezentării când am auzit focuri de armă trase dintr-o clădire apropiată și, din câte știm, a fost lovit și dus de echipa sa de securitate departe de incintă, iar curtea a fost evacuată.”

FBI intervine după incident

Directorul FBI, Kash Patel, a transmis: „Monitorizăm îndeaproape rapoartele despre împușcătura tragică în care a fost implicat Charlie Kirk la Utah Valley University.”

Acesta a mai spus: „Gândurile noastre sunt alături de Charlie, de cei dragi lui și de toți cei afectați. Agenții vor fi rapid la fața locului, iar FBI sprijină pe deplin intervenția aflată în desfășurare.”

Confirmarea poliției despre focurile de armă

Poliția campusului a confirmat pentru BBC că focuri de armă au fost trase în timpul evenimentului.

Ulterior, Utah Valley University a transmis: „Un singur foc de armă a fost tras în campus către un vorbitor invitat.” Autoritățile au precizat că suspectul se află acum în custodia poliției, iar investigația continuă.

Mesaje de susținere pentru Charlie Kirk

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a reacționat printr-un mesaj emoționant: „Spuneți o rugăciune pentru Charlie Kirk, un om cu adevărat bun și un tânăr tată.”

Președintele Donald Trump a reacționat imediat pe rețeaua Truth Social: „Trebuie să ne rugăm cu toții pentru Charlie Kirk, care a fost împușcat. Un om extraordinar din toate punctele de vedere. Dumnezeu să-l binecuvânteze!”

Cine este Charlie Kirk

Charlie Kirk este un cunoscut comentator conservator și realizator de podcast. El este cel mai bine cunoscut ca fondator al organizației Turning Point USA.

Pe platforma X are 5,2 milioane de urmăritori, iar pe TikTok este urmărit de 7,3 milioane de persoane. Activitatea sa se concentrează pe promovarea ideilor conservatoare în campusurile universitare din Statele Unite.

Charlie Kirk este un susținător înfocat al președintelui Donald Trump și o voce influentă în rândul tinerilor conservatori americani.

