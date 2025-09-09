Președintele Donald Trump a stârnit un val de reacții negative după ce, în cadrul unui discurs susținut la Museum of the Bible din Washington, a sugerat că infracțiunile care „au loc în casă” nu ar trebui să fie incluse în statisticile privind criminalitatea. Potrivit acestuia, adversarii politici folosesc „o mică ceartă cu soția” pentru a-i submina eforturile de reducere a infracționalității, scrie The New York Times.

Publicația mai susține că liderul de la Casa Albă ar fi afirmat, fără acoperire în realitate, că în Washington D.C. „nu mai există infracțiuni”, susținând că rata criminalității a scăzut cu peste 87%. În acest context, Trump a sugerat că statistica este afectată de faptul că „lucruri care se întâmplă în casă le numesc infracțiune. Dacă un bărbat are o mică ceartă cu soția, spun că e o infracțiune.”

Reacții de revoltă, inclusiv în tabăra republicană. Casa Albă nu a comentat

Declarația a fost imediat criticată, inclusiv de Sarah Longwell, strateg republican, care a scris pe rețelele sociale: „O banalizare revoltătoare a violenței domestice.”

Just a casual dismissal of domestic violence as a crime. https://t.co/C4xUlemAgV — Sarah Longwell (@SarahLongwell25) September 8, 2025

Senatoarea democrată Elizabeth Warren a cerut public explicații din partea Administrației Trump, afirmând că „orice tentativă de a relativiza abuzul domestic este o insultă la adresa victimelor și o amenințare la adresa siguranței publice.”

The rich and powerful believe the rules don\"t apply to them, but Donald Trump can\"t keep lying to the American people.



Release the Epstein files. https://t.co/4HnSBCEpWS — Elizabeth Warren (@SenWarren) September 8, 2025

Deși echipa de comunicare a președintelui nu a emis un comunicat oficial, presiunea publică crește. Mai multe ONG-uri au anunțat proteste în fața Capitoliului, iar presa americană urmărește îndeaproape evoluția acestui subiect.

În SUA, abuzul domestic este considerat o infracțiune gravă, pedepsită diferit în funcție de stat, dar cu reglementări federale clare privind protecția victimelor. Orice declarație care pune sub semnul întrebării gravitatea acestor fapte riscă să afecteze politicile de prevenție și intervenție.

Trump, un lung istoric de acuzații și speculații legate de comportamentul de prădător sexual

Acuzațiile la adresa lui Donald Trump readuc în actualitate faptul că de-a lungul anilor a fost implicta în mai multe controverse și acuzații legate de agresiuni sexuale, unele dintre ele ducând chiar la procese civile și condamnări financiare.

Scriitoarea și fosta editorialistă Elle, E. Jean Carroll, l-a acuzat pe Trump că a agresat-o sexual în anii ’90, într-o cabină de probă. Un juriu l-a găsit vinovat pe Trump de defăimare și agresiune sexuală, obligându-l să plătească 5 milioane de dolari. Ulterior, o altă instanță i-a stabilit o despăgubire suplimentară de 83,3 milioane de dolari.

Donald Trump și Jeffrey Epstein au concurat pentru a ajunge în pat cu prințesa Diana. În scenariu ar fi fost implicat și la un membru al Casei Regale

În 2025, Congresul american a publicat o felicitare cu tentă sexuală adresată lui Jeffrey Epstein, presupus semnată de Trump. Președintele a negat autenticitatea scrisorii și a intentat un proces de 10 miliarde de dolari împotriva Wall Street Journal, acuzând defăimare.

De asemenea, mai multe fotomodele și vedete mondene l-au acuzat pe gtrimp de diverse agresiune sexuale, încă din anii `70 - `80.