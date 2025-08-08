Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut vineri Israelului să ''revină'' asupra planului său privitor la continuarea operațiunii militare în Fâșia Gaza, transmit AFP și DPA.



„Guvernul israelian trebuie să revină asupra deciziei sale de a prelungi operațiunea sa militară în Gaza”, a scris șefa executivului european pe rețeaua socială X.



„O încetare a focului este necesară imediat”, a afirmat ea, solicitând ca ajutorul umanitar să intre „imediat și fără obstacole în Gaza”.

La finalul lunii iunie, Comisia Europeană a estimat deja că Israelul încalcă un articol din Acordul de asociere cu Uniunea Europeană, în materie de respectare a drepturilor omului, ca urmare a situației umanitare dezastruoase din enclava palestiniană.



Drept răspuns, executivul UE a propus suspendarea anumitor finanțări europene pentru start-up-uri israeliene. Această propunere este analizată de câteva zile de statele membre UE, care nu au validat-o deocamdată.



Între statele membre există divizări în special cu privire la atitudinea de adoptat față de Israel de la debutul războiului din Fâșia Gaza contra Hamas, declanșat de atacul terorist de o amploare fără precedent comis de mișcarea islamistă palestiniană în sudul Israelului, pe 7 octombrie 2023.



Mai multe țări membre UE, printre care Germania, au insistat de mult timp pe dreptul Israelului de a se apăra, cu respectarea dreptului internațional, în timp ce alte state, ca Spania, denunță un ''genocid'' împotriva palestinienilor din Fâșia Gaza.



Totuși, Berlinul a anunțat vineri să suspende exporturile de arme pe care Israelul le-ar putea utiliza în Gaza.



La rândul său, Belgia a anunțat că o va convoca pe ambasadoarea Israelului după anunțul planului israelian. ''Obiectivul este în mod clar să exprimăm dezaprobarea noastră totală față de această decizie'', a explicat ministrul de externe belgian, Maxime Prevot.



Războiul din Fâșia Gaza a fost declanșat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mișcării Hamas și Jihadului Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.218 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 au fost luate ostatice și duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâșia Gaza, dar armata israeliană deține informații că doar 22 dintre ele mai sunt în viață.



Armata israeliană a ripostat imediat cu o ofensivă terestră și aeriană dură asupra pozițiilor Hamas din Fâșia Gaza, operațiune în timpul căreia au murit peste 61.000 de persoane și alte cel puțin 152.000 au fost rănite.