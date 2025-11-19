Guvernul condus de Viktor Orban a susţinut că acest tip de carne ridică întrebări şi ar putea fi nesigur pentru sănătate. De asemenea, Ministerul Agriculturii a adăugat că producţia are o amprentă ecologică mare, afectează mediul şi poate accentua inegalităţile sociale.

Noua lege urmează să fie semnată de preşedinte şi va intra în vigoare în zilele următoare. Interdicţia se aplică doar la produsele obţinute din celule animale în condiţii artificiale. Aceasta nu afectează alternativele vegane pe bază de plante.

Există totuşi excepţii: utilizările medicinale şi cele pentru sănătatea animalelor ale cărnii cultivate nu vor fi interzise.

În prezent, vânzarea de carne de cultură nu este autorizată în Uniunea Europeană. Totuşi, în iulie 2025, mai multe companii franceze au primit aprobare pentru producţie.

În urma acestei legi, Ungaria devine doua ţară din UE care adoptă o interdicţie de acest tip, după Italia, care în noiembrie 2023 a decis să blocheze producţia şi comercializarea cărnii cultivate în laborator.