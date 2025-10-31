Un tânăr de 25 de ani a fost rănit grav într-un accident cu ATV-ul. A fost solicitată intervenția elicopterului SMURD

Un tânăr de 25 de ani a fost rănit grav într-un accident cu ATV-ul. FOTO: ISU Vrancea
Un tânăr de 25 de ani a fost rănit grav într-un accident cu ATV-ul. FOTO: ISU Vrancea

Un tânăr în vârstă de 25 de ani a fost grav rănit, vineri seară, într-un accident cu ATV-ul. Incidentul s-a petrecut în comuna Bolotești din județul Vrancea, în zona Mănăstirii Tarnița, iar victima a fost preluată de un elicopter SMURD. 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea a transmis că victima era conștientă la sosirea echipajelor de intervenție.

Potrivit reprezentanților instituției, având în vedere starea în care se afla tânărul, a fost solicitată intervenția elicopterului SMURD. 

”La fața locului au intervenit un echipaj SMURD din cadrul Secției de Pompieri Vidra, un echipaj Salvamont, precum și elicopterul SMURD Galați.

Victima - un bărbat în vârstă de 25 de ani, conștient, politraumatizat - a fost preluată de echipajul elicopterului SMURD Galați și transportată la Spitalul Județean Galați pentru îngrijiri medicale de specialitate”, a anunțat ISU Vrancea. 