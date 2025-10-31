Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea a transmis că victima era conștientă la sosirea echipajelor de intervenție.
Potrivit reprezentanților instituției, având în vedere starea în care se afla tânărul, a fost solicitată intervenția elicopterului SMURD.
”La fața locului au intervenit un echipaj SMURD din cadrul Secției de Pompieri Vidra, un echipaj Salvamont, precum și elicopterul SMURD Galați.
Victima - un bărbat în vârstă de 25 de ani, conștient, politraumatizat - a fost preluată de echipajul elicopterului SMURD Galați și transportată la Spitalul Județean Galați pentru îngrijiri medicale de specialitate”, a anunțat ISU Vrancea.