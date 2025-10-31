Un nou dosar de investigație ridică semne de întrebare în jurul actualului primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu. Potrivit unei analize publicate online, Ciucu ar fi beneficiat, între anii 2014 și 2017, de aproape 180 de mii de euro din fondurile Ministerului Afacerilor Externe, prin intermediul Unității pentru Asistență și Dezvoltare. Proiectele derulate în parteneriat i-ar fi consolidat rețeaua de influență în zona diplomatică și i-ar fi facilitat ulterior ascensiunea politică. Primarul Sectorului 6 a fost contactat pentru un punct de vedere însă nu ne-a răspuns. A postat în schimb un mesaj pe internet în care își roagă fanii să nu creadă nimic pentru că are un CV perfect onorabil.