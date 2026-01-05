Ce au anunțat oamenii legii?

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, conflictul a avut loc în seara zilei de 4 ianuarie 2026, într-un bar din Mârșa, unde cei doi bărbați consumau băuturi alcoolice. Pe fondul unei altercații spontane, izbucnite în urma unui conflict inițiat de victimă, agresorul ar fi scos un obiect tăietor și l-ar fi lovit în repetate rânduri pe tânărul de 26 de ani.

Victima a suferit multiple plăgi înjunghiate și tăiate, fiind nevoie de intervenția de urgență a echipajelor medicale. La fața locului au ajuns atât o ambulanță de tip B de la substația Tălmaciu, cât și un echipaj de tip C cu medic din municipiul Sibiu, având în vedere gravitatea situației.

Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu au precizat că, la sosirea echipajelor, tânărul era conștient și cooperant, fiind transportat ulterior la UPU Sibiu. Starea sa a fost stabilizată, iar pacientul a rămas sub supraveghere medicală.

În cursul zilei de luni, suspectul urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu, cu propunere de arestare preventivă. Ancheta este coordonată de procuror, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu – Serviciul Investigații Criminale, precum și al medicilor legiști din cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală Sibiu.