Cum s-a întâmplat totul

Bărbatul plecase de acasă pentru a-și vizita niște prieteni în Alba Iulia. Pe drumul către destinație, în localitatea Răhău, destinul i-a rezervat o încercare teribilă. Într-un moment de neatenție, acesta a pierdut controlul mașinii, care a plonjat într-o prăpastie de 50 de metri. Captiv în vehicul și cu telefonul mobil inaccesibil pe bancheta din spate, bărbatul a simțit cum speranțele de salvare se sting.

Familia bărbatului a alertat autoritățile, care au început imediat căutările. „Am fost sesizați despre plecarea voluntară de acasă a unei persoane de 70 de ani din comuna Cîlnic, care nu s-a mai întors. Au fost vizualizate camerele de supraveghere din municipiul Sebeș și alte comune,” a declarat Florin Dobre, șeful Secției 7 Poliție Rurală Sebeș.

Camerele de supraveghere au surprins mașina bărbatului ieșind din Sebeș, oferind poliției un punct de plecare.

Într-o căutare amănunțită pe teren, polițiștii au observat un copac decojit și urme de vopsea, semne clare ale accidentului. „Am luat la pas toată această zonă și am sesizat că un arbore este decojit. Mai mult, în apropierea acestuia, am observat urme de vopsea, astfel încât am început să cercetăm zona,” a explicat Florin Dobre.

Bătrânul a fost salvat după 35 de ore

După ce au pus cap la cap toate indiciile, agenții au localizat locul accidentului. „Am verificat DN1, între Sebeș și Cîlnic, ocazie cu care pe marginea DN1 a fost identificat autoturismul și persoana încarcerată. Am solicitat intervenția instituțiilor abilitate în descarcerare și preluare, inclusiv SMURD-ul,” a mai declarat Florin Dobre.

O echipă formată din polițiști, medici și pompieri a intervenit prompt pentru a-l salva pe bărbatul captiv. „În urma intervenției, s-a reușit extragerea victimei din autoturism, în stare conștientă, iar ulterior aceasta a fost predată echipajului medical prezent la fața locului,” a precizat Alexandru Crișan, purtător de cuvânt ISU Alba.

Bărbatul de 70 de ani a supraviețuit în mod miraculos acestei încercări teribile, petrecând 35 de ore captiv în mașina sa răsturnată. Cu doar câteva zgârieturi, povestea sa este un testament al rezilienței umane și al importanței intervenției rapide a echipelor de salvare.