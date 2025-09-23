"Platforma respectivă induce în eroare persoanele interesate, sugerând că ar putea facilita înscrierea mai rapidă în programul derulat de AFM, deşi această procedură se realizează exclusiv prin aplicaţia oficială a Administraţiei Fondului pentru Mediu, gratuit şi fără intermediari", subliniază AFM, într-un comunicat.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice va debuta în data de 30 septembrie 2025, ora 10:00, iar înscrierile se vor putea face doar prin intermediul aplicaţiei oficiale puse la dispoziţie de AFM, pe site-ul www.afm.ro.

"Este revoltător şi profund nedrept ca persoane neautorizate să profite de încrederea şi dorinţa sinceră a cetăţenilor de a accesa programele noastre de mediu, promiţându-le, în mod fals, că pot obţine un loc asigurat sau o înscriere mai rapidă în schimbul unei sume de bani. Astfel de practici nu doar că induc în eroare oameni de bună-credinţă, dar subminează şi eforturile noastre de a menţine un sistem corect, gratuit şi transparent pentru toţi", a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, citat în comunicat.