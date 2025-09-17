Primarul comunei, care administrează aproximativ 3.000 de locuitori, și-a diminuat propria indemnizație cu 30%, subliniind că exemplul trebuie dat de la vârf. Astfel indemnizația edilului a fost redusă cu aproximativ 2.000 – 2.100 de lei.

Edilul a explicat că scopul reducerii este de a transmite un mesaj clar comunității privind responsabilitatea în gestionarea fondurilor publice.

Funcția de viceprimar, considerată inutilă

Gabriel Rădulescu a menționat că a propus desființarea funcției de viceprimar, argumentând că prezența sa zilnică la primărie face ca atribuțiile acestuia să fie redundante.

Din cauza limitărilor legislative, funcția nu poate fi eliminată, motiv pentru care primarul a decis reducerea indemnizației viceprimarului și a secretarului comunei.

Prin urmare, viceprimarul Gabriel Tudor va rămâne cu un salariu de 4.500 de lei lunar. Când a fost întrebat dacă este nemulțumit de această decizie, oficialul a preferat să nu facă declarații publice.

Secretara primăriei se numără și ea printre cei afectați, indemnizația sa fiind diminuată cu 1.200 de lei pe lună.

