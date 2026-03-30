Descoperirea i-a alarmat pe specialiști, care avertizează că oamenii trebuie să fie foarte atenți dacă întâlnesc această specie, anunță publicația Blic.

Este vorba despre Lagocephalus sceleratus, cunoscut ca peștele-balon cu dungi argintii, o specie invazivă care se răspândește în ultimii ani în Marea Mediterană.

Potrivit Institutul de Oceanografie și Pescuit din Split, peștele a fost prins recent de pescarii croați, iar autoritățile au emis imediat un avertisment pentru populație.

Peștele conține tetrodotoxină, una dintre cele mai puternice toxine naturale cunoscute, iar consumul poate provoca intoxicații severe, paralizie și, în unele cazuri, moarte. Din acest motiv, specialiștii avertizează că specia nu trebuie consumată în niciun caz.

Ce este tetrodotoxina și care sunt primele simptome

Potrivit CDC, tetrodotoxina este una dintre cele mai puternice toxine naturale cunoscute. Substanța se găsește în special la anumite specii de pește-balon și afectează sistemul nervos, blocând transmiterea impulsurilor dintre nervi și mușchi. Din acest motiv, intoxicația poate duce rapid la paralizie.

Primele simptome apar, de obicei, la scurt timp după contact sau consum și includ amorțeală a buzelor și limbii, furnicături la nivelul feței și extremităților, amețeală, greață și dificultăți de vorbire sau de respirație. În cazurile severe, toxina poate provoca paralizie musculară și insuficiență respiratorie, motiv pentru care expunerea la această substanță este considerată o urgență medicală.



