„Înscrierea în RNPM reprezintă un demers esențial pentru protejarea intereselor patrimoniale ale persoanelor fizice și juridice, asigurând recunoașterea și respectarea drepturilor în relația cu terții, inclusiv în situații de litigiu sau executare silită. Procedura este relevantă pentru garanții mobiliare, bunuri în leasing, cesiuni de creanță, credite și alte operațiuni juridice prevăzute de lege”, explică Octavian Stocklosa, vicepreședinte CCIB.

Instrument esențial pentru mediul de afaceri din România, RNPM vine în sprijinul companiilor și creditorilor care doresc să își protejeze drepturile asupra bunurilor mobile, oferind acces rapid și sigur la procedurile de înregistrare.

De altfel, digitalizarea rămâne una dintre prioritățile CCIB, într-o lume aflată în continuă mișcare, pentru a facilita procesele economice.

Răzvan Pîrcălăbescu, vicepreședinte al CCIB, subliniază, la rândul său, că regiunea Bucureşti-Ilfov a atras în ultimii 35 de ani peste 60% din totalul investiţiilor din România, iar CCIB promoveaza intens atragerea de investiții străine directe în regiune.

Investitorii pot avea siguranța transparenței și pot primi sprijin profesionist pentru orice proceduri tehnice, prin adresarea către RNPM.

Printre principalele avantaje ale înscrierii se regăsesc prioritatea legală față de alți creditori, opozabilitatea față de terți, protecția juridică sporită, precum și consolidarea clarității în relațiile comerciale. În absența înscrierii, există riscul pierderii dreptului de preferință, creditorul care a înscris primul avizul beneficiind de prioritate, indiferent de data contractului.

În calitate de agent autorizat al RNPM, CCIB oferă suport de specialitate pe tot parcursul procedurii, în condiții de confidențialitate, siguranță și rigoare juridică, contribuind la reducerea riscurilor și la asigurarea efectelor juridice urmărite.