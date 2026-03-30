Actualul sistem de formare a prețului la carburanți avantajează statul, care încasează mai mult din TVA pe măsură ce prețurile cresc, în timp ce costurile sunt suportate integral de populație.

Soluția propusă de AUR este un mecanism simplu: pe măsură ce prețul carburanților crește, cota de TVA scade proporțional, astfel încât veniturile statului să fie menținute, dar presiunea asupra consumatorilor să fie redusă.

Propunerea AUR este ca la prețul de 10,5 lei/litru cota de TVA să fie de 15%, ceea ce ar permite păstrarea veniturilor statului din TVA, concomitent cu evitarea inhibării economiei pe fondul unei inflații necontrolate. Păstrând raționamentul, la un preț al combustibilului de 13 lei/litru, cota de TVA ar fi de 12%, iar la un preț de 15 lei/litru, cota de TVA ar fi de 11%.

Această măsură este singura intervenție rapidă și eficientă pe care statul o poate aplica, fără să distorsioneze piața și fără să transfere costurile către cetățeni. Alte state europene deja au luat măsuri: Polonia a anunțat reducerea TVA la carburanți de la 23% la 8% și coborârea accizelor la minimul permis în UE, Italia a redus accizele la benzină și motorină, Spania a redus TVA la toate formele de energie de la 21% la 10%.

În același timp, AUR avertizează că măsurile anunțate de Guvern nu vor opri scumpirile și vor avea efecte limitate, motiv pentru care este nevoie de intervenții fiscale clare, nu de „experimente” în piață.

