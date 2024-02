Un olandez a transmis o poveste presei locale din Olanda cu ajutorul căreia să poată demonta stereotipurile legate de România și locuitorii ei.

Mesajul olandezului. „Eroul meu român...”

„Mulți oameni au anumite temeri legate de România din cauza reputației sale, dar eroul meu a demontat toate prejudecățile.

După o cină la un coleg apreciat în Delden, m-am întors acasă cu bicicleta. A doua zi dimineața, la 6:56, am primit un mesaj vocal. Un număr de telefon românesc, un bărbat vorbea despre o "portofel". Nu am înțeles foarte bine” a spus olandezul, citat de ȘtiriDiaspora.

„Câteva ore mai târziu, am primit încă un apel. Portofelul meu fusese găsit și lăsat la COOP (magazin de haine). Nici măcar nu îmi dădusem seama că îl pierdusem.

Am aflat că numele lui este Comaniciu Ion, în vârstă de 31 de ani și originar din Sâmbăta de Sus, un sat lângă Brașov, în inima României, înconjurat de Carpați și angajat la brutăria Nollen. Locuiește acum în Stegerhoek, unde am mers să îi mulțumesc sâmbătă trecută. Am ajuns la el la 13:30, încă se odihnea în pat. Lucrase pe tura de noapte și era obosit.

Toate statele membre ale UE doresc admiterea României în zona Schengen, cu excepția Olandei. Eroul meu român cu siguranță ar trebui să rămână, după părerea mea!”, a spus Raymond Wegdam, olandezul care și-a pierdut telefonul.

