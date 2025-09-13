Cancerul de apendice este o afecțiune care, până de curând, era atât de rară încât majoritatea oamenilor nici nu o luau în considerare. Însă, în ultimul timp, această formă de cancer apare tot mai des și afectează tot mai frecvent persoane de 30, 40 de ani sau chiar mai tinere, lucru ce i-a lăsat pe mulți experți perplecși, în căutare de explicații, scrie publicația Science Alert.

Un studiu nou, publicat în Annals of Internal Medicine, arată că numărul cazurilor de cancer de apendice a crescut dramatic la persoanele născute după anii 1970. De fapt, incidența s-a triplat sau chiar cvadruplat în rândul generațiilor tinere comparativ cu cele născute în anii 1940.

Deși numărul total de cazuri rămâne mic (doar câțiva oameni la un milion anual), creșterea rapidă este remarcabilă. Și mai notabil este faptul că aproximativ un caz din trei apare acum la adulți sub 50 de ani – o proporție mult mai mare decât în alte tipuri de cancere digestive, scrie Adevarul.ro.

Posibile cauze

Nimeni nu știe sigur ce se află în spatele acestei creșteri, dar prima ipoteză este schimbarea stilului de viață și a mediului din ultimele decenii.

Rata obezității a crescut vertiginos din anii ’70, iar excesul de greutate este un factor de risc cunoscut pentru multe tipuri de cancer, inclusiv cele digestive.

Totodată, dietele s-au schimbat: mai multe alimente procesate, băuturi îndulcite, carne roșie și carne procesată – toate asociate cu un risc crescut de cancer în alte zone ale tubului digestiv.

Activitatea fizică a scăzut și ea, mulți petrecând ore întregi la birou sau în fața ecranelor.

O altă ipoteză este expunerea la factori de mediu noi, inexistenți pentru generațiile anterioare: industrializarea producției alimentare, utilizarea pe scară largă a plasticului și substanțelor chimice, schimbările în calitatea apei. Dovezile, însă, sunt încă preliminare.

Simptomele

Simptomele – dacă apar – sunt vagi: dureri abdominale ușoare, balonare sau tulburări de tranzit, manifestări comune și altor afecțiuni benigne. Din această cauză, majoritatea cazurilor sunt descoperite abia în timpul unei operații pentru apendicită, de multe ori prea târziu pentru o intervenție timpurie.

În prezent nu există un test de screening de rutină pentru cancerul de apendice. Boala este prea rară pentru a justifica verificări extinse, iar apendicele este greu de vizualizat cu metode standard de imagistică sau endoscopie.