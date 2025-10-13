Cu datorii de un miliard de euro, din care 408 milioane de euro are de recuperat numai statul, Guvernul a decis formarea unui Comitet interministerial pentru protejarea intereselor statului la combinatul siderurgic Liberty Galaţi.
În aceste condiții, zeci de angajați au fost trimis în șomaj tehnic de pe 1 septembrie, pe perioadă de o lună, iar cu o zi înainte de expirarea termenului limită li s-a transmis că măsura se prelungește și în octombrie.
Combinatul ar putea reporni, în octombrie, procesul de laminare benzi la rece, însă „numai pentru o perioadă determinată, limitată la laminarea cantității fixe de materii prime (semifabricate) existentă la această dată în incinta societății”, se arată în procesul verbal din 22 septembrie consultat de Europa Liberă.