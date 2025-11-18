Intotero a transmis pe Facebook: „Dreptul de proprietate este garantat de Constituţie, iar el nu poate fi anulat tocmai atunci când oamenii sunt mai vulnerabili, doar pentru că statul intervine în sprijinul lor”.

Ce prevede proiectul

Noua inițiativă legislativă vine cu o serie de măsuri clare:

Despăgubiri la valoarea reală de piață, actualizată la momentul producerii dezastrului, sau la costul de reconstrucție echivalent.

Plata despăgubirilor într-un termen rezonabil, pentru ca persoanele afectate să poată reconstrui sau achiziționa o locuință similară fără întârzieri.

Guvernul, prin fondul de urgență aflat la dispoziția Executivului, va asigura rapid sumele necesare pentru despăgubiri, evitând blocajele administrative și amânările birocratice.

Primăria va avea obligația să reconstruiască imobilul și să îl readucă la starea inițială, inclusiv cu racordarea la utilități, în maximum un an. Statutul inițial al celor afectați – fie proprietari, fie chiriași – va fi păstrat.

Cheltuielile de cazare ale persoanelor afectate vor fi suportate de Primărie până la finalizarea lucrărilor, în condiții cel puțin similare.

Guvernul va acoperi toate sumele necesare din fondul de urgență și, acolo unde anchetele vor stabili vinovați, va recupera banii de la persoanele, instituțiile sau companiile responsabile.

Mesajul Nataliei Intotero

Deputata PSD a subliniat: „Este un proiect prin care spunem clar: statul este alături de oameni nu doar cu vorbe, ci cu soluţii concrete, corecte şi rapide, atunci când viaţa lor este dată peste cap de o tragedie”.

Victimele exploziei din Rahova, revoltate că statul vrea să îi transforme din proprietari în chiriași. ”Am plătit cu rată la CEC, la bancă, l-am plătit!”. VIDEO